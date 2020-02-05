Mercedes-Benz, Audi, BMW, Lexus: за елітні авто на Закарпатті сплатили майже 3,3 млн грн податку Суспільство | 05-02-2020, 15:40 0 69

Таку суму протягом 2019 року на Закарпатті до місцевих бюджетів сплатили платники транспортного податку. Відтак протягом січня 2020 року вже надійшло до місцевих бюджетів Закарпаття 382,4 тис. грн податку на елітні автомобілі.

Зауважимо, що у 2019 році більшість суми транспортного податку спрямували суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи. Вони сплатили майже 1,8 млн грн транспортного платежу. Фізособи протягом 2019 року перерахували до бюджету майже 1,5 млн грн транспортного податку.

Принагідно нагадуємо, що статтею 267 Податкового кодексу України визначено, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Платниками цього податку є власники таких автомобілів.

Всі автомобілі (базові моделі), які є об’єктом оподаткування транспортним податком, входять до переліку, що розміщений на сайті Мінекономрозвитку за посиланням: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.

Отже, якщо у Переліку міститься транспортний засіб з параметрами, що відповідають базовій моделі автомобіля (з врахуванням округлення), то автомобіль є об’єктом оподаткування транспортним податком.

Якщо ж такої базової моделі автомобіля в Переліку немає, транспортний податок з нього сплачувати не треба. В такому випадку вважається, що його середньоринкова вартість дійсно стала меншою за 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Серед елітних марок, за які платники на Закарпатті сплачують транспортний податок, – Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Lexus, Toyota. У власності наших краян є також і Porsche, і Bentley, і Jaguar.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

