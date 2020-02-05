Сергій Верланов: Податкова служба забезпечить виконання визначених завдань із надходжень до бюджету Суспільство | 05-02-2020, 16:50 0 67

Підсумки роботи податкової служби за 2019 рік, основні завдання на поточний рік та найближчу перспективу розглядалися сьогодні під час апаратної наради керівництва ДПС та її територіальних органів.

«Минулий рік був складним, утім ми завершили його з перевиконанням планових завдань, бюджет додатково отримав 3,8 млрд грн. Всі регіони за останні чотири місяці минулого року зробили значний крок щодо позитивної динаміки у забезпеченні надходжень до бюджету. Сьогодні час продукує нові виклики, але я вважаю, що у нас є всі можливості не тільки виконати завдання, визначені для податкової служби цього року, а й забезпечити їх перевиконання», – підкреслив Голова ДПС Сергій Верланов.

Очільник податкової служби наголосив на важливості сконцентрованості кожного керівника територіальних органів на досягненні належних результатів і забезпеченні своєчасної та повної сплати податків та зборів.

Також податковою вдосконалюватиметься система аналізу звітності суб’єктів господарювання для виявлення ризикових ознак: нетипових для їх діяльності операцій, недостатньої чисельності працівників, постійної нерентабельної діяльності тощо.

Крім того, ДПС посилить контроль за сплатою акцизного податку з вироблених в Україні товарів, зокрема, лікеро-горілчаних. Також, аби підвищити ефективність адміністрування податків і зборів на доходи фізичних осіб, Державна податкова служба вживатиме заходи щодо контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства. Передусім для легалізації найманої праці та детінізації заробітної плати. Для цього податківці спільно з органами місцевого самоврядування активізують роботу з керівниками ризикових підприємств, а також аналізуватимуть надходження податку та збору на доходи фізичних осіб з урахуванням галузевої особливості регіонів.

Пресслужба Державної податкової служби України