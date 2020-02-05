Порушники митних правил вперше «засвітились» в «Інтерсіті» Суспільство | 05-02-2020, 17:21 0 119



У потязі «Інтерсіті+» сполученням «Перемишль-Львів-Київ» працівники Галицької митниці виявили незадекларовані одяг та твердий сир.



Понад 500 одиниць одягу та понад 200 кг твердого сиру намагались ввезти двоє мешканців Львівщини. Під час декларування вони вказали, що перевозять незначну кількість сиру. Однак під час огляду валіз у них виявили новий одяг, зокрема джинсові штани, куртки, шорти, светри. Документів, які б підтверджували їх вартість, вони не надали. Відтак товари, а також сир, що перевозили понад норму – вилучено.

За цим фактом складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Справи скерують до суду.

