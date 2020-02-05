700 ДОЛАРІВ ЗА ТЮТЮНОВИЙ КАНАЛ Суспільство | 05-02-2020, 19:27 0 61



На Закарпатті продовжуються активні заходи з викриття злочинних елементів, які намагаються втягнути прикордонників у протиправну діяльність.

Так, у Виноградові Закарпатської області, в рамках реалізації матеріалів кримінального провадження, внесеного за повідомленням Управління внутрішньої та власної безпеки «Захід» Держприкордонслужби до ЄРДР за ч. 3 ст. 369 КК України, співробітниками УВВБ «Захід» спільно з представниками Головного оперативно-розшукового відділу по Мукачівському загону, слідчих ГУ НПУ у Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області, припинено злочинну діяльність одного із наших співвітчизників.

Зловмисник намагався підкупити оперативного співрробітника, запропонувавши йому хабар у розмірі 700 доларів США за організацію безперешкодного переміщення через державний кордон України тютюнових виробів до Румунії поза пунктами пропуску.

Хабародавця затримали у порядку ст. 208 КПК.

Слідчі дії тривають.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



