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700 ДОЛАРІВ ЗА ТЮТЮНОВИЙ КАНАЛ
|Суспільство | 05-02-2020, 19:27
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На Закарпатті продовжуються активні заходи з викриття злочинних елементів, які намагаються втягнути прикордонників у протиправну діяльність.
Так, у Виноградові Закарпатської області, в рамках реалізації матеріалів кримінального провадження, внесеного за повідомленням Управління внутрішньої та власної безпеки «Захід» Держприкордонслужби до ЄРДР за ч. 3 ст. 369 КК України, співробітниками УВВБ «Захід» спільно з представниками Головного оперативно-розшукового відділу по Мукачівському загону, слідчих ГУ НПУ у Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області, припинено злочинну діяльність одного із наших співвітчизників.
Зловмисник намагався підкупити оперативного співрробітника, запропонувавши йому хабар у розмірі 700 доларів США за організацію безперешкодного переміщення через державний кордон України тютюнових виробів до Румунії поза пунктами пропуску.
Хабародавця затримали у порядку ст. 208 КПК.
Слідчі дії тривають.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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