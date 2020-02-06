Канада закликає Іран швидше розшифрувати "чорні скриньки" збитого літака

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 06/02/2020 Управління екології та природних ресурсів інформує про правила прийому ртутьвмісних відходів та батарейок...>> У проекті «Булінг STOPS Тут» взяли участь уже 72 навчальні заклади Львова...>> У проекті «Булінг STOPS Тут» взяли участь уже 72 навчальні заклади Львова...>> У проекті «Булінг STOPS Тут» взяли участь уже 72 навчальні заклади Львова...>> Снігоприбиральна техніка чергуватиме в режимі готовності до погіршення погодних умов...>> Завтра в УКУ говоритимуть про соціальний супровід осіб з інвалідністю...>> Відзавтра 14 шкіл Львова призупинять навчання через хвороби учнів...>> Зеленський призначив бізнесмена головою Львівської ОДА...>> В Ужгороді проведуть семінар для платників податків...>> "1+1" попросило про захист у Зеленського...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Теракт в Лондоні: відповідальність на себе взяла ІДІЛ...
04-02-2020, 08:03  >>> 
Лондонський нападник був засуджений за тероризм і щойно вийшов з в'язниці...
03-02-2020, 09:03  >>> 
Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні...
03-02-2020, 08:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Гонконзі відправлятимуть на карантин тих, хто приїжджає із материкового Китаю...
06-02-2020, 07:53  >>> 
Мер доручив розробити план дій на випадок коронавірусу у Львові...
05-02-2020, 14:24  >>> 
Коронавірус: 24 000 хворих, 492 людини загинуло...
05-02-2020, 08:57  >>> 

Канада закликає Іран швидше розшифрувати "чорні скриньки" збитого літака

Суспільство | 06-02-2020, 07:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 104 104    
Канадська сторона наполягає на більш швидкій розшифровці "чорних скриньок" збитого в Ірані літака компанії МАУ.
Канада закликає Іран швидше розшифрувати "чорні скриньки" збитого літака

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Про це заявив міністр транспорту Канади Марк Гарно. "Ми б хотіли, аби "чорні скриньки" проаналізували якомога швидше. Вже минуло майже чотири тижні. Коли я говорив зі своїм іранським колегою у понеділок, то закликав його просуватися пришвидшено", – сказав міністр.

Він додав, що пропонував іранській стороні перемовини із представниками Франції щодо можливості відправити "скриньки" до французів. Окрім цього, Канада хотіла б долучитись до процесу дешифрування у якості акредитованого учасника.

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має запис, який доводить: Іран від самого початку знав про збиття українського літака МАУ ракетою. Після витоку аудіозапису Іран заявив, що більше не буде ділитися з Україною доказами щодо розслідування катастрофи українського лайнера.

Передісторія:

8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
   Новини по темі: Суспільство
В Ужгороді проведуть семінар для платників податків...
06-02-2020, 16:44  >>> 
Що слід знати про податкову знижку: для кого і коли...
06-02-2020, 15:15  >>> 
КУРСАНТИ ПРИКОРДОННОГО ВИШУ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИЧНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ...
06-02-2020, 14:09  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ...
06-02-2020, 13:04  >>> 
На 17,4 відсотка зросли надходження податків та зборів до державної казни від платників податків Львівщини в січні 2020 року...
06-02-2020, 12:48  >>> 
На 17,4 відсотка зросли надходження податків та зборів до державної казни від платників податків Львівщини в січні 2020 року...
06-02-2020, 12:45  >>> 
Граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи у 2020 році...
06-02-2020, 11:22  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: в.о. голови УЗ, кіно в автобусах...
06-02-2020, 09:08  >>> 
ООС: формування Російської Федерації здійснили 12 обстрілів...
05-02-2020, 09:03  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: рейтинг довіри до влади, Київ без коронавірусу...
04-02-2020, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленський призначив бізнесмена головою Львівської ОДА...
06-02-2020, 16:47  >>> 
"1+1" попросило про захист у Зеленського...
06-02-2020, 16:41  >>> 
Прослушка Гончарука: у квартирах журналістів "1+1" проводили обшуки...
06-02-2020, 09:09  >>> 
   Діловий світДіловий світ
«Звідси продукція йде в Польщу, Румунію, Угорщину», — мер Львова про розширення виробництва компанії «Світоч»...
06-02-2020, 12:49  >>> 
Гривня зміцнюється завдяки аграріям та металургам...
06-02-2020, 09:34  >>> 
Америка має першою встановити свій прапор на Марсі — Трамп...
05-02-2020, 08:58  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В Ужгороді проведуть семінар для платників податків...
06-02-2020, 16:44  >>> 
Що слід знати про податкову знижку: для кого і коли...
06-02-2020, 15:15  >>> 
КУРСАНТИ ПРИКОРДОННОГО ВИШУ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИЧНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ...
06-02-2020, 14:09  >>> 
   ВладаВлада
Спікерка Палати представників пояснила, чому порвала текст заяви Трампа...
06-02-2020, 07:48  >>> 
Трамп: Ми працюємо над тим, щоб повернути наші війська додому...
05-02-2020, 09:00  >>> 
Зеленський запропонував витратити гроші від "Газпрому" на медицину та інфраструктуру...
05-02-2020, 08:47  >>> 
   КультураКультура
Українка здобула приз за найкращу режисуру на фестивалі в США...
03-02-2020, 08:41  >>> 
У Львові відбудеться показ та обговорення документального фільму «Небесна Сотня»...
31-01-2020, 20:00  >>> 
У Дніпрі пікетували кінофестиваль за підтримки УПЦ (МП)...
31-01-2020, 08:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:18 Управління екології та природних ресурсів інформує про правила прийому ртутьвмісних відходів та батарейок
18:16 У проекті «Булінг STOPS Тут» взяли участь уже 72 навчальні заклади Львова
18:16 У проекті «Булінг STOPS Тут» взяли участь уже 72 навчальні заклади Львова
18:16 У проекті «Булінг STOPS Тут» взяли участь уже 72 навчальні заклади Львова
18:14 Снігоприбиральна техніка чергуватиме в режимі готовності до погіршення погодних умов
18:12 Завтра в УКУ говоритимуть про соціальний супровід осіб з інвалідністю
18:11 Відзавтра 14 шкіл Львова призупинять навчання через хвороби учнів
16:47 Зеленський призначив бізнесмена головою Львівської ОДА
16:44 В Ужгороді проведуть семінар для платників податків
16:41 "1+1" попросило про захист у Зеленського

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования