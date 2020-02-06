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Канада закликає Іран швидше розшифрувати "чорні скриньки" збитого літака
|Суспільство | 06-02-2020, 07:51
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|Канадська сторона наполягає на більш швидкій розшифровці "чорних скриньок" збитого в Ірані літака компанії МАУ.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Про це заявив міністр транспорту Канади Марк Гарно. "Ми б хотіли, аби "чорні скриньки" проаналізували якомога швидше. Вже минуло майже чотири тижні. Коли я говорив зі своїм іранським колегою у понеділок, то закликав його просуватися пришвидшено", – сказав міністр.
Він додав, що пропонував іранській стороні перемовини із представниками Франції щодо можливості відправити "скриньки" до французів. Окрім цього, Канада хотіла б долучитись до процесу дешифрування у якості акредитованого учасника.
Що передувало: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має запис, який доводить: Іран від самого початку знав про збиття українського літака МАУ ракетою. Після витоку аудіозапису Іран заявив, що більше не буде ділитися з Україною доказами щодо розслідування катастрофи українського лайнера.
Передісторія:
8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччині, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.
5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
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