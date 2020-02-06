Затримали громадянина, який підпалив автівку журналістки «Радіо Свобода» Суспільство | 06-02-2020, 10:39 0 78

5 лютого 2020 року правоохоронці Львівщини затримали у Одесі 19-річного уродженця Хмельницької області, який за версією слідства, здійснив підпал автомобіля марки «Mitsubishi Colt», який належить подружжю журналістів Галині та Василеві Терещукам.

Пропрацювавши величезний обсяг відеоматеріалів та завдяки оперативно-розшуковим заходам, вдалось встановити траєкторію руху фігуранта, який незадовго після вчиненого попрямував до Одеси.

При цьому, щоб замаскувати сліди злочину, виконавець кілька разів переодягався.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження чужого майна вчинене загальнонебезпечним способом - підпалу).

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність до вчиненого інших осіб, зокрема, замовника.

Щойно прокурори допитали основних свідків злочину, які дали викривальницькі покази.

Наразі очікується доправлення підозрюваного у Прокуратуру для допиту.

Після цього, йому обиратимуть міру запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Слідчі дії проводяться прокурорами та слідчими поліції за оперативного супроводу кримінальної поліції ГУ НПУ із працівниками Управління СБУ Львівщини.