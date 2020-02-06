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Затримали громадянина, який підпалив автівку журналістки «Радіо Свобода»
|Суспільство | 06-02-2020, 10:39
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5 лютого 2020 року правоохоронці Львівщини затримали у Одесі 19-річного уродженця Хмельницької області, який за версією слідства, здійснив підпал автомобіля марки «Mitsubishi Colt», який належить подружжю журналістів Галині та Василеві Терещукам.
Пропрацювавши величезний обсяг відеоматеріалів та завдяки оперативно-розшуковим заходам, вдалось встановити траєкторію руху фігуранта, який незадовго після вчиненого попрямував до Одеси.
При цьому, щоб замаскувати сліди злочину, виконавець кілька разів переодягався.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження чужого майна вчинене загальнонебезпечним способом - підпалу).
Досудове розслідування триває, встановлюється причетність до вчиненого інших осіб, зокрема, замовника.
Щойно прокурори допитали основних свідків злочину, які дали викривальницькі покази.
Наразі очікується доправлення підозрюваного у Прокуратуру для допиту.
Після цього, йому обиратимуть міру запобіжного заходу.
Санкція інкримінованої статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.
Слідчі дії проводяться прокурорами та слідчими поліції за оперативного супроводу кримінальної поліції ГУ НПУ із працівниками Управління СБУ Львівщини.
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