Граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи у 2020 році Суспільство | 06-02-2020, 11:22 0 82

Головне управління ДПС у Львівській області інформує про граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи у 2020 році:



- 20 лютого 2020 року – для фізичних осіб – підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування);



- протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації – для фізичних осіб, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування);



- 31 липня 2020 – для громадян та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.



Платник податку – фізична особа, який зобов’язаний подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує за кодами бюджетної класифікації:



«11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;



«11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».



Платники податку – фізичні особи, які відповідно до розділу IV Податкового кодексу України зобов’язані сплатити податок, але звільнені від подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо) сплачують по коду платежу:



«11010501» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню»;



«11011000» – «військовий збір».



Інформація про реквізити банківських рахунків для сплати податків відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці «Бюджетні рахунки» (tax.gov.ua/byudjetni-rahunki).