На 17,4 відсотка зросли надходження податків та зборів до державної казни від платників податків Львівщини в січні 2020 року Суспільство | 06-02-2020, 12:48 0 84







Як повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області у січні 2020 року до загального фонду Державного бюджету України платники податків Львівщини сплатили 1 027,8 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Це на 152,4 млн. гривень, або на 17,4 відсотка більше проти січня 2019 року.



Серед бюджетоформуючих податків та зборів для державного бюджету на Львівщині у січні 2020 року: податок на додану вартість з його часткою у загальних надходженнях 52,6 відс. (590,4 млн. грн.), податок на доходи фізичних осіб ‒ 21,2 відс. (217,5 млн. грн.), податок на прибуток підприємств ‒ 6,8 відс. (70,0 млн. грн.), військовий збір ‒ 6,7 відс. (68,98 млн. грн.), рентні платежі (газ, нафта та конденсат) ‒ 6,3 відс. (64,3 млн. гривень).