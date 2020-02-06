ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 06-02-2020, 13:04 0 105



Незаконному переміщенню через українсько-румунський кордон тютюнової контрабанди запобігли сьогодні прикордонники Мукачівського загону у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового управління Західного регіонального управління Держприкордонлужби.

Близько 6-ї години ранку прикордонний наряд відділу «Ділове» помітив рух осіб в бік державного кордону. Правопорушники несли на плечах пакунки загорнуті у чорний поліетилен. Законні вимоги військовослужбовців зловмисники проігнорували навіть після попереджувальних пострілів, натомість покидали свої ноші та вдались до втечі.

Під час огляду місцевості прикордонники виявили пакунки у яких знаходилось 1400 пачок сигарет з акцизними марками республіки Білорусь. За даним фактом на адресу ГУ ДФС та ГУ НП в Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України.

Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх буде передано співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



