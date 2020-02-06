КУРСАНТИ ПРИКОРДОННОГО ВИШУ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИЧНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ Суспільство | 06-02-2020, 14:09 0 83

Курсанти четвертого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького розпочали стажування у підрозділах охорони кордону Мукачівського загону.

Безпосередня участь в несенні служби з охорони держрубежу, специфіка планування служби прикордонних нарядів, порядок дій при зміні обстановки на ділянці кордону, проведення занять з підлеглими та тренувань зі службовими тваринами – усі ці питання майбутні офіцери відпрацюють під час двотижневого стажування.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



