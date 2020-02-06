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КУРСАНТИ ПРИКОРДОННОГО ВИШУ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИЧНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
|Суспільство | 06-02-2020, 14:09
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Курсанти четвертого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького розпочали стажування у підрозділах охорони кордону Мукачівського загону.
Безпосередня участь в несенні служби з охорони держрубежу, специфіка планування служби прикордонних нарядів, порядок дій при зміні обстановки на ділянці кордону, проведення занять з підлеглими та тренувань зі службовими тваринами – усі ці питання майбутні офіцери відпрацюють під час двотижневого стажування.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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