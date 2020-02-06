Що слід знати про податкову знижку: для кого і коли Суспільство | 06-02-2020, 15:15 0 188

Податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат платника податку протягом звітного року, на яку дозволяється зменшити його загальний річний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати.

Варто знати, що податкова знижка надається виключно громадянам. Перелік витрат, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки, визначено нормами ст. 166 Податкового кодексу України.

Серед найпоширеніших із них такі:

- сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;

- витрати платника податку на сплату страхових платежів як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення;

- витрати платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій чи оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини

- суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

- частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом;

- сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям України, у розмірі, що не перевищує 4 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

При цьому важливо, щоб сума витрат була підтверджена документально.

Звертаємо увагу, якщо особа має право та хоче отримати податкову знижку, вона має подати декларацію в період з 1 січня по 31 грудня року, наступного за звітним. Якщо впродовж цього терміну людина не скористалася правом на податкову знижку, то на наступні роки таке право не переноситься.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

