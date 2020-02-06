Що слід знати про податкову знижку: для кого і коли...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 06/02/2020 Управління екології та природних ресурсів інформує про правила прийому ртутьвмісних відходів та батарейок...>> У проекті «Булінг STOPS Тут» взяли участь уже 72 навчальні заклади Львова...>> У проекті «Булінг STOPS Тут» взяли участь уже 72 навчальні заклади Львова...>> У проекті «Булінг STOPS Тут» взяли участь уже 72 навчальні заклади Львова...>> Снігоприбиральна техніка чергуватиме в режимі готовності до погіршення погодних умов...>> Завтра в УКУ говоритимуть про соціальний супровід осіб з інвалідністю...>> Відзавтра 14 шкіл Львова призупинять навчання через хвороби учнів...>> Зеленський призначив бізнесмена головою Львівської ОДА...>> В Ужгороді проведуть семінар для платників податків...>> "1+1" попросило про захист у Зеленського...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Теракт в Лондоні: відповідальність на себе взяла ІДІЛ...
04-02-2020, 08:03  >>> 
Лондонський нападник був засуджений за тероризм і щойно вийшов з в'язниці...
03-02-2020, 09:03  >>> 
Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні...
03-02-2020, 08:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Гонконзі відправлятимуть на карантин тих, хто приїжджає із материкового Китаю...
06-02-2020, 07:53  >>> 
Мер доручив розробити план дій на випадок коронавірусу у Львові...
05-02-2020, 14:24  >>> 
Коронавірус: 24 000 хворих, 492 людини загинуло...
05-02-2020, 08:57  >>> 

Що слід знати про податкову знижку: для кого і коли

Суспільство | 06-02-2020, 15:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 188 188    

Податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат платника податку протягом звітного року, на яку дозволяється зменшити його загальний річний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати.
Варто знати, що податкова знижка надається виключно громадянам. Перелік витрат, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки, визначено нормами ст. 166 Податкового кодексу України.
Серед найпоширеніших із них такі:
- сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;
- витрати платника податку на сплату страхових платежів як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення;
- витрати платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій чи оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини
- суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;
- частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом;
- сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям України, у розмірі, що не перевищує 4 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.
При цьому важливо, щоб сума витрат була підтверджена документально.
Звертаємо увагу, якщо особа має право та хоче отримати податкову знижку, вона має подати декларацію в період з 1 січня по 31 грудня року, наступного за звітним. Якщо впродовж цього терміну людина не скористалася правом на податкову знижку, то на наступні роки таке право не переноситься.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
В Ужгороді проведуть семінар для платників податків...
06-02-2020, 16:44  >>> 
Що слід знати про податкову знижку: для кого і коли...
06-02-2020, 15:15  >>> 
КУРСАНТИ ПРИКОРДОННОГО ВИШУ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИЧНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ...
06-02-2020, 14:09  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ...
06-02-2020, 13:04  >>> 
На 17,4 відсотка зросли надходження податків та зборів до державної казни від платників податків Львівщини в січні 2020 року...
06-02-2020, 12:48  >>> 
На 17,4 відсотка зросли надходження податків та зборів до державної казни від платників податків Львівщини в січні 2020 року...
06-02-2020, 12:45  >>> 
Граничні строки сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи у 2020 році...
06-02-2020, 11:22  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: в.о. голови УЗ, кіно в автобусах...
06-02-2020, 09:08  >>> 
ООС: формування Російської Федерації здійснили 12 обстрілів...
05-02-2020, 09:03  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: рейтинг довіри до влади, Київ без коронавірусу...
04-02-2020, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленський призначив бізнесмена головою Львівської ОДА...
06-02-2020, 16:47  >>> 
"1+1" попросило про захист у Зеленського...
06-02-2020, 16:41  >>> 
Прослушка Гончарука: у квартирах журналістів "1+1" проводили обшуки...
06-02-2020, 09:09  >>> 
   Діловий світДіловий світ
«Звідси продукція йде в Польщу, Румунію, Угорщину», — мер Львова про розширення виробництва компанії «Світоч»...
06-02-2020, 12:49  >>> 
Гривня зміцнюється завдяки аграріям та металургам...
06-02-2020, 09:34  >>> 
Америка має першою встановити свій прапор на Марсі — Трамп...
05-02-2020, 08:58  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В Ужгороді проведуть семінар для платників податків...
06-02-2020, 16:44  >>> 
Що слід знати про податкову знижку: для кого і коли...
06-02-2020, 15:15  >>> 
КУРСАНТИ ПРИКОРДОННОГО ВИШУ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИЧНЕ ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ...
06-02-2020, 14:09  >>> 
   ВладаВлада
Спікерка Палати представників пояснила, чому порвала текст заяви Трампа...
06-02-2020, 07:48  >>> 
Трамп: Ми працюємо над тим, щоб повернути наші війська додому...
05-02-2020, 09:00  >>> 
Зеленський запропонував витратити гроші від "Газпрому" на медицину та інфраструктуру...
05-02-2020, 08:47  >>> 
   КультураКультура
Українка здобула приз за найкращу режисуру на фестивалі в США...
03-02-2020, 08:41  >>> 
У Львові відбудеться показ та обговорення документального фільму «Небесна Сотня»...
31-01-2020, 20:00  >>> 
У Дніпрі пікетували кінофестиваль за підтримки УПЦ (МП)...
31-01-2020, 08:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:18 Управління екології та природних ресурсів інформує про правила прийому ртутьвмісних відходів та батарейок
18:16 У проекті «Булінг STOPS Тут» взяли участь уже 72 навчальні заклади Львова
18:16 У проекті «Булінг STOPS Тут» взяли участь уже 72 навчальні заклади Львова
18:16 У проекті «Булінг STOPS Тут» взяли участь уже 72 навчальні заклади Львова
18:14 Снігоприбиральна техніка чергуватиме в режимі готовності до погіршення погодних умов
18:12 Завтра в УКУ говоритимуть про соціальний супровід осіб з інвалідністю
18:11 Відзавтра 14 шкіл Львова призупинять навчання через хвороби учнів
16:47 Зеленський призначив бізнесмена головою Львівської ОДА
16:44 В Ужгороді проведуть семінар для платників податків
16:41 "1+1" попросило про захист у Зеленського

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования