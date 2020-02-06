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В Ужгороді проведуть семінар для платників податків
|Суспільство | 06-02-2020, 16:44
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У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області запрошують суб’єктів підприємницької діяльності м. Ужгорода взяти участь у семінарі на тему: «Новації податкового законодавства – 2020».
Семінар відбудеться 11 лютого 2020 року о 10:00 в приміщенні Ужгородської міської ради за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3 (великий зал).
Спікери інформуватимуть учасників заходу про новації щодо ПДФО, ПДВ, ЄСВ, блокування ПН/РК, застосуванні РРО, отримання ліцензій на право торгівлі підакцизними товарами тощо. Участь у семінарі безкоштовна.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській област
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