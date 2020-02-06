В Ужгороді проведуть семінар для платників податків Суспільство | 06-02-2020, 16:44 0 74

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області запрошують суб’єктів підприємницької діяльності м. Ужгорода взяти участь у семінарі на тему: «Новації податкового законодавства – 2020».

Семінар відбудеться 11 лютого 2020 року о 10:00 в приміщенні Ужгородської міської ради за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3 (великий зал).

Спікери інформуватимуть учасників заходу про новації щодо ПДФО, ПДВ, ЄСВ, блокування ПН/РК, застосуванні РРО, отримання ліцензій на право торгівлі підакцизними товарами тощо. Участь у семінарі безкоштовна.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській област