|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ООС: Формування Російської Федерації здійснили 4 обстріли
|Суспільство | 07-02-2020, 09:19
| 0 80
|
|6 лютого збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберного кулемету обстріляв захисників Красногорівки.
Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Дослівно: "Вчора, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав ураження.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає".
|
|