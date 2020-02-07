ООС: Формування Російської Федерації здійснили 4 обстріли Суспільство | 07-02-2020, 09:19 0 80 6 лютого збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберного кулемету обстріляв захисників Красногорівки.



Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Дослівно: "Вчора, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав ураження.



З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.



За поточну добу втрат немає".