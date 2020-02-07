Шукаємо «нові обличчя» на посади керівників оперативних підрозділів...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 07/02/2020 Працівники Галицької митниці виявили технічні засоби на понад 200 тис грн....>> З 1 березня збільшується мінімальний розмір допомоги по безробіттю...>> На засіданні виконавчого комітету прийняли низку рішень у сфері містобудування...>> Щодо будівництва на пл. Міцкевича, 9 буде проведено міжнародний архітектурний конкурс...>> Цієї неділі у Львові відбудеться фестиваль «Прощання з колядою»...>> ЛКП «Ратуша-сервіс» замовлятиме проектування будівництва міського архіву на вул. Трускавецькій...>> Виконавчий комітет підтримав зміни схем руху 8 автобусних маршрутів...>> Мерія виділила кошти на виготовлення ПКД для школи зимових видів спорту...>> Мер доручив детально дослідити питання продажу алкоголю в місті, особливо — біля навчальних закладів...>> «Коли Росія верне нам наших хлопців, які є в полоні, тоді ми будемо розглядати це питання», — А. Садовий про перепоховання праху М. Кузнєцов...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Теракт в Лондоні: відповідальність на себе взяла ІДІЛ...
04-02-2020, 08:03  >>> 
Лондонський нападник був засуджений за тероризм і щойно вийшов з в'язниці...
03-02-2020, 09:03  >>> 
Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні...
03-02-2020, 08:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Європі коронавірусом заражена 31 людина...
07-02-2020, 09:34  >>> 
МОЗ США просить Пентагон про 11 об'єктів для карантину евакуйованих із Китаю...
07-02-2020, 09:22  >>> 
Від коронавірусу 2019-nCoV вже померло 634 людини...
07-02-2020, 07:10  >>> 

Шукаємо «нові обличчя» на посади керівників оперативних підрозділів

Суспільство | 07-02-2020, 11:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    



У Держприкордонслужбі стартував новий етап добору в рамках проекту «Нове обличчя керівного складу». Рейтингуватимуть претендентів на посади заступників начальників загонів з оперативної роботи.

Відбір кандидатів для зарахування до кадрового резерву на посади заступників начальників органів охорони кордону – начальників головних оперативно-розшукових відділів відбудеться з 02 по 06 березня 2020 року. Захід пройде на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за участі представників Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та Міжнародної організації з міграції в Україні

До 24 лютого включно охочі можуть подавати документи на участь у конкурсі. Кандидату потрібно подати рапорт про участь у відборі та згоду на проведення поліграфічного дослідження, а також мотиваційний лист. З деталями можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України: dpsu.gov.ua у розділі «Нове обличчя керівного складу».

У рамках проекту відбудеться прозорий конкурс, під час якого у резерв для висунення на зазначені посади оберуть найбільш підготовлених та мотивованих офіцерів. Рейтинг кандидатів визначатиметься шляхом додавання балів за тестування на знання законодавства України у сфері прикордонної безпеки, за загальні здібності, рівень фізичної та вогневої підготовки, знання іноземної мови та української ділової мови, а також за результатами кваліфікаційної співбесіди та поліграфічного дослідження.

До відбору можуть залучатися діючі офіцери Державної прикордонної служби України, які мають:

вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня;

військове звання старшого офіцерського складу;

стаж військової служби в Державній прикордонній службі України не менше десяти років (у тому числі займали протягом двох останніх років посади не нижче начальника сектору (для Головного центру оперативного документування та оперативно-технічних заходів – начальника відділення), заступника начальника відділу в підрозділах, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність);

морально-ділові якості та фізичний стан, що не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Нагадаємо, що лідери рейтингів, відібрані за проектом «Нове обличчя прикордонної служби» уже очолили прикордонні загони та штаби прикордонних загонів.
   Новини по темі: Суспільство
Працівники Галицької митниці виявили технічні засоби на понад 200 тис грн....
07-02-2020, 15:27  >>> 
З 1 березня збільшується мінімальний розмір допомоги по безробіттю...
07-02-2020, 14:09  >>> 
У січні 2020 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло на 14,7 відсотка більше податків та зборів...
07-02-2020, 12:58  >>> 
Собачка Боня знайшла коноплю у поштовому відправленні...
07-02-2020, 11:44  >>> 
Біля берегів Естонії затонув російський корабель, екіпаж врятували...
07-02-2020, 11:19  >>> 
Шукаємо «нові обличчя» на посади керівників оперативних підрозділів...
07-02-2020, 11:12  >>> 
Як розпізнати псевдопрацівника податково...
07-02-2020, 11:11  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: в.о. голови УЗ, кіно в автобусах...
06-02-2020, 09:08  >>> 
ООС: формування Російської Федерації здійснили 12 обстрілів...
05-02-2020, 09:03  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: рейтинг довіри до влади, Київ без коронавірусу...
04-02-2020, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Сирійці ледь не збили російський пасажирський літак – РФ звинуватила Ізраїль...
07-02-2020, 09:29  >>> 
Попередні вибори демократів у Айові з відривом 0,1% виграв Бутеджедж...
07-02-2020, 09:25  >>> 
Головні новини четверга і ночі: розгляд ринку землі, "плівки Гончарука"...
07-02-2020, 09:20  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Негативні наслідки від зміцнення гривні будуть короткостроковими – НБУ...
07-02-2020, 11:18  >>> 
У Boeing 737 MAX знайшли нові несправності...
07-02-2020, 07:04  >>> 
«Звідси продукція йде в Польщу, Румунію, Угорщину», — мер Львова про розширення виробництва компанії «Світоч»...
06-02-2020, 12:49  >>> 
   СуспільствоСуспільство
З 1 березня збільшується мінімальний розмір допомоги по безробіттю...
07-02-2020, 14:09  >>> 
У січні 2020 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло на 14,7 відсотка більше податків та зборів...
07-02-2020, 12:58  >>> 
Собачка Боня знайшла коноплю у поштовому відправленні...
07-02-2020, 11:44  >>> 
   ВладаВлада
Спікерка Палати представників пояснила, чому порвала текст заяви Трампа...
06-02-2020, 07:48  >>> 
Трамп: Ми працюємо над тим, щоб повернути наші війська додому...
05-02-2020, 09:00  >>> 
Зеленський запропонував витратити гроші від "Газпрому" на медицину та інфраструктуру...
05-02-2020, 08:47  >>> 
   КультураКультура
Двом акторам російської комедії заборонили в’їзд в Україну на 10 років...
07-02-2020, 11:15  >>> 
Українка здобула приз за найкращу режисуру на фестивалі в США...
03-02-2020, 08:41  >>> 
У Львові відбудеться показ та обговорення документального фільму «Небесна Сотня»...
31-01-2020, 20:00  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:27 Працівники Галицької митниці виявили технічні засоби на понад 200 тис грн.
14:09 З 1 березня збільшується мінімальний розмір допомоги по безробіттю
13:58 На засіданні виконавчого комітету прийняли низку рішень у сфері містобудування
13:56 Щодо будівництва на пл. Міцкевича, 9 буде проведено міжнародний архітектурний конкурс
13:55 Цієї неділі у Львові відбудеться фестиваль «Прощання з колядою»
13:55 ЛКП «Ратуша-сервіс» замовлятиме проектування будівництва міського архіву на вул. Трускавецькій
13:54 Виконавчий комітет підтримав зміни схем руху 8 автобусних маршрутів
13:19 Мерія виділила кошти на виготовлення ПКД для школи зимових видів спорту
13:14 Мер доручив детально дослідити питання продажу алкоголю в місті, особливо — біля навчальних закладів
13:13 «Коли Росія верне нам наших хлопців, які є в полоні, тоді ми будемо розглядати це питання», — А. Садовий про перепоховання праху М. Кузнєцов

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования