Шукаємо «нові обличчя» на посади керівників оперативних підрозділів Суспільство | 07-02-2020, 11:12 0 65





У Держприкордонслужбі стартував новий етап добору в рамках проекту «Нове обличчя керівного складу». Рейтингуватимуть претендентів на посади заступників начальників загонів з оперативної роботи.



Відбір кандидатів для зарахування до кадрового резерву на посади заступників начальників органів охорони кордону – начальників головних оперативно-розшукових відділів відбудеться з 02 по 06 березня 2020 року. Захід пройде на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за участі представників Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та Міжнародної організації з міграції в Україні



До 24 лютого включно охочі можуть подавати документи на участь у конкурсі. Кандидату потрібно подати рапорт про участь у відборі та згоду на проведення поліграфічного дослідження, а також мотиваційний лист. З деталями можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України: dpsu.gov.ua у розділі «Нове обличчя керівного складу».



У рамках проекту відбудеться прозорий конкурс, під час якого у резерв для висунення на зазначені посади оберуть найбільш підготовлених та мотивованих офіцерів. Рейтинг кандидатів визначатиметься шляхом додавання балів за тестування на знання законодавства України у сфері прикордонної безпеки, за загальні здібності, рівень фізичної та вогневої підготовки, знання іноземної мови та української ділової мови, а також за результатами кваліфікаційної співбесіди та поліграфічного дослідження.



До відбору можуть залучатися діючі офіцери Державної прикордонної служби України, які мають:



вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня;



військове звання старшого офіцерського складу;



стаж військової служби в Державній прикордонній службі України не менше десяти років (у тому числі займали протягом двох останніх років посади не нижче начальника сектору (для Головного центру оперативного документування та оперативно-технічних заходів – начальника відділення), заступника начальника відділу в підрозділах, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність);



морально-ділові якості та фізичний стан, що не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.



Нагадаємо, що лідери рейтингів, відібрані за проектом «Нове обличчя прикордонної служби» уже очолили прикордонні загони та штаби прикордонних загонів.



