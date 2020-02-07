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Біля берегів Естонії затонув російський корабель, екіпаж врятували

Суспільство | 07-02-2020, 11:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    
Російський рибальський траулер затонув в ніч на п'ятницю біля берегів Естонії, сімох членів екіпажу вдалося врятувати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на естонський портал ERR.

У порятунку членів екіпажу брали участь фінське рятувальне судно, естонські кораблі та вертоліт.

У прикордонній службі Естонії повідомили, що сигнал лиха з судна надійшов у четвер о 23:40 в 15 милях на північ від півострова Юмінда у Балтійському морі.

У траулера вийшло з ладу кермове управління, а дві секції наповнилися водою. Судно лягло в дрейф, через деякий час на борту зникло електроживлення.

Центр морської охорони Естонії організував спільну рятувальну операцію з Фінляндією і повідомив про траулер кораблям, які перебували поблизу.

Першим на допомогу прибув танкер під ліберійським прапором, який знайшов у воді рятувальний пліт. Людей підняли на борт, двох постраждалих доставили вертольотом в лікарню в Гельсінкі.

Естонський поліцейський вертоліт доставив інших п'ятьох членів екіпажу для медичної перевірки в естонську лікарню. Всі члени екіпажу - громадяни Російської Федерації.
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