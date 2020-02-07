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Собачка Боня знайшла коноплю у поштовому відправленні
|Суспільство | 07-02-2020, 11:44
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На митному посту «Львів-поштовий» Галицької митниці Держмитслужби службовий собака, англійський кокер-спанієль на кличку «Боня» обнюхавши коробки знайшов підозріле відправлення. Коли працівники митниці відкрили коробку, то серед речей знайшли прозорий герметично запакований поліетиленовий пакет з 22 г коноплі.
Згідно з Постановою КМУ №7703 ця речовина належить до переліку тих, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей. Про цей факт повідомили правоохоронні органи.
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