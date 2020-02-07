У січні 2020 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло на 14,7 відсотка більше податків та зборів Суспільство | 07-02-2020, 12:58 0 59





У січні 2020 року до місцевих бюджетів на Львівщині платниками податків сплачено 1 084,5 млн. грн. податків та зборів. Проти січня минулого року надходження до місцевих бюджетів області зросли на 139,1 млн. грн., або на 14,7 відсотка. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Бюджетоформуючими податками для місцевих бюджетів Львівщини у січні 2020 року були:



- податок на доходи фізичних осіб. Всього надійшло 652,4 млн. грн., або майже 60,2 відс. від загальних надходжень до місцевих бюджетів;



- плата за землю. Її надійшло 88,4 млн. грн., що складає майже 8,2 відс. у доходах місцевих бюджетів;



- єдиний податок. Відповідно 233,1 млн. грн. та майже 21,5 відсотка.



Крім цього, надійшло 47,7 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.