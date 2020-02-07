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У січні 2020 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло на 14,7 відсотка більше податків та зборів
|Суспільство | 07-02-2020, 12:58
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У січні 2020 року до місцевих бюджетів на Львівщині платниками податків сплачено 1 084,5 млн. грн. податків та зборів. Проти січня минулого року надходження до місцевих бюджетів області зросли на 139,1 млн. грн., або на 14,7 відсотка. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.
Бюджетоформуючими податками для місцевих бюджетів Львівщини у січні 2020 року були:
- податок на доходи фізичних осіб. Всього надійшло 652,4 млн. грн., або майже 60,2 відс. від загальних надходжень до місцевих бюджетів;
- плата за землю. Її надійшло 88,4 млн. грн., що складає майже 8,2 відс. у доходах місцевих бюджетів;
- єдиний податок. Відповідно 233,1 млн. грн. та майже 21,5 відсотка.
Крім цього, надійшло 47,7 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
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