З 1 березня збільшується мінімальний розмір допомоги по безробіттю Суспільство | 07-02-2020, 14:09 0 133



Київський міський центр зайнятості інформує: правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (постанова № 211 від 31.01.2020) збільшило з 1 березня 2020 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю.

Для осіб, зазначених у ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України (за порушення трудової дисципліни), а також особи, зазначені у частині другій статті 6 цього Закону, особи, зазначені в абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб») розмір допомоги по безробіттю встановлено у розмірі 650 гривень (раніше було 610 грн.).

Особам, зазначеним в ч. 1 ст. 22 Закону (у разі перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в державній службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами є: навчання у закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, клінічній ординатурі, асистентурі-стажуванні, аспірантурі, докторантурі з денною або дуальною формою здобуття освіти; строкова військова служба; здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду; періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування не підтверджуються сплатою єдиного внеску) допомогу призначено у розмірі 1800 гривень (до підвищення – 1630 грн). Попередній мінімальний розмір допомоги по безробіттю діяв з 1 січня 2019 року.

Розмір максимальної допомоги по безробіттю з 1 грудня минулого року становить 8408 грн. (чотири прожиткові мінімуми).

За даними Київського міського центру зайнятості, на початок лютого допомогу по безробіттю в столиці отримували 8356 безробітних, серед них мінімальну, в розмірі 610 гривень – 383 безробітних, у розмірі 1630 гривень – 217, а максимальну допомогу по безробіттю – 4096 осіб.

Більш детальну інформацію та фото Ви можете отримати у відділі інформаційної роботи, звернувшись за електронною адресою kmcz-info@ukr.net або за телефоном 277-37-88.

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