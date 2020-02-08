Працівники Галицької митниці виявили технічні засоби на понад 200 тис грн. Суспільство | 07-02-2020, 15:27 0 102

GPS навігатор, екшн-камери, вимірювальні прилади, а також годинники намагався сьогодні ввезти в Україну з Республіки Польщі громадянин України,

41- річний мешканець Львівщини. Як водій мікроавтобуса він прибув у пункт пропуску «Краковець - Корчова» смугою руху «зелений коридор». Так він заявив про відсутність у нього товарів, що підлягають оподаткуванню. Однак під час митного огляду в моторному відсіку, а також конструктивних порожнинах кузова автомобіля митники знайшли 13 незадекларованих предметів: екшн-камери GoPro, наручні годинники та GPS-навігатор «Garmin», вимірювальні прилади Tektronix тощо.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар, орієнтовна вартість якого понад 200 тис. грн, вилучено. Справу скерують до суду.



