Актуально: податковий календар на лютий 2020 року Суспільство | 07-02-2020, 16:18 0 104

Фахівці ГУ ДПС у Закарпатській області інформують платників, що:

Понеділок, 10 лютого 2020.

Останній день подання:

- звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2019 р.;

- податкової декларації з ПДВ за ІV квартал 2019 р. платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;

- заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з ПДВ у 2020 р.;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за січень (форма № 1-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за січень (форма № 2-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за січень (форма № 3-РС);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за січень (форма № 1-ОА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за січень (форма № 1-ОТ);

- податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою — підприємцем, яка застосовує загальну систему оподаткування, за 2019 р.;

- податкової декларації платника єдиного податку юридичними та фізичними особами — підприємцями, віднесеними до третьої групи, за 2019 р.;

- податкової декларації з рентної плати за ІV квартал 2019 р. з розрахунком:

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

- рентної плати за спеціальне використання води;

- рентної плати за користування надрами (без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини);

- податкової декларації екологічного податку за ІV квартал 2019 р.;

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2019 р.;

- податкової декларації туристичного збору за 2019 р.;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за IV квартал 2019 р. (форма № 1ДФ);

- звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску фізичними особами — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, за 2019 р. (форма № Д5 (річна)).

Останній день сплати:

- ЄСВ фізичними особами — підприємцями (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) за 2019 р.

Пʼятниця, 14 лютого 2020.

Останній день подання:

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за січень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за січень.

Середа, 19 лютого 2020

Останній день подання

- податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами на 2020 р.;

- податкової декларації з транспортного податку юридичними особами на 2020 р.

Останній день сплати:

- ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІV квартал 2019 р.;

- екологічного податку за IV квартал 2019 р.;

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за IV квартал 2019 р.;

- рентної плати за спеціальне використання води за IV квартал 2019 р.;

- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за IV квартал 2019 р.;

- збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2019 р.;

- туристичного збору за IV квартал 2019 р.;

- єдиного податку фізичними та юридичними особами, віднесеними до третьої групи, за ІV квартал 2019 р.;

- єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані фізичними особами — підприємцями, за ІV квартал 2019 р.;

- податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування, за результатами 2019 р.

Четвер, 20 лютого 2020.

Останній день подання:

- податкової декларації з ПДВ за січень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- декларації акцизного податку за січень;

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) на 2020 р.;

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за січень у разі неподання податкової декларації на 2020 р.;

- податкової декларації з рентної плати за січень з розрахунком:

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

- податкової декларації платниками єдиного податку четвертої групи на 2019 р.;

- звіту з ЄСВ (форма № Д4 (місячна)) за січень.

Останній день сплати:

- авансового внеску з єдиного податку на лютий платниками, віднесеними до першої та другої груп;

- ЄСВ роботодавцями за січень (крім гірничих підприємств).

Пʼятниця, 28 лютого 2020.

Останній день сплати:

- ЄСВ гірничими підприємствами за січень;

- ПДФО та військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень;

- ПДВ за січень;

- акцизного податку за січень;

- плати за землю за січень.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

