Бойовики 9 разів відкривали вогонь – ООС

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 10/02/2020 В Ужгороді проведуть семінар для платників податків...>> На Львівщині відкрили десяту сільську медамбулаторію...>> Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...>> Подорожувальники з Африки та Азії «застрягли» у засніжених Карпатах...>> В Закарпатті продавці алкоголю та тютюну сплатили за ліцензії майже 2,6 млн гривень...>> У тайниках білоруси намагалися перевезти куриво в Україну...>> На Львівщині судитимуть двох мешканців Самбора , яких підозрюють у грабежі...>> На Львівщині судитимуть державного реєстратора нерухомого майна...>> Жителя Сокалю впіймали на гарячому під час обкрадання магазину на Львівщині...>> На Львівщині державі повернуто нежитлові приміщення вартістю понад 7 мільйонів...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Теракт в Лондоні: відповідальність на себе взяла ІДІЛ...
04-02-2020, 08:03  >>> 
Лондонський нападник був засуджений за тероризм і щойно вийшов з в'язниці...
03-02-2020, 09:03  >>> 
Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні...
03-02-2020, 08:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Від коронавірусу померли понад 900 осіб...
10-02-2020, 08:05  >>> 
Експерти ВООЗ вирушили до Китаю для дослідження коронавірусу...
10-02-2020, 08:04  >>> 
У Європі коронавірусом заражена 31 людина...
07-02-2020, 09:34  >>> 
жидкость для вейпа в Украине | Качественная пилочка для ногтей, заказывайте у нас.

Бойовики 9 разів відкривали вогонь – ООС

Суспільство | 10-02-2020, 08:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    
9 лютого російські найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Один українських захисник отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів.
Бойовики 9 разів відкривали вогонь – ООС

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."

Деталі: Бойовики вели обстріли поблизу Лебединського, Старогнатівки, Новолуганського, Новозванівки та Оріхового.

Нагадаємо:

8 лютого збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.
   Новини по темі: Суспільство
В Ужгороді проведуть семінар для платників податків...
10-02-2020, 17:34  >>> 
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
10-02-2020, 15:47  >>> 
Подорожувальники з Африки та Азії «застрягли» у засніжених Карпатах...
10-02-2020, 14:56  >>> 
В Закарпатті продавці алкоголю та тютюну сплатили за ліцензії майже 2,6 млн гривень...
10-02-2020, 14:56  >>> 
У тайниках білоруси намагалися перевезти куриво в Україну...
10-02-2020, 14:54  >>> 
Жителя Сокалю впіймали на гарячому під час обкрадання магазину на Львівщині...
10-02-2020, 14:34  >>> 
Чому рукавичок була непарна кількість? І що було замість крекера та халви? На кордоні з Росією виявили підозрілий товар...
10-02-2020, 14:24  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: в.о. голови УЗ, кіно в автобусах...
06-02-2020, 09:08  >>> 
ООС: формування Російської Федерації здійснили 12 обстрілів...
05-02-2020, 09:03  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: рейтинг довіри до влади, Київ без коронавірусу...
04-02-2020, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Швейцарія: виборці підтримали на референдумі криміналізацію гомофобії...
10-02-2020, 08:52  >>> 
Гончарук про "плівки": Я не давав оцінку знанням Зеленського...
10-02-2020, 08:48  >>> 
Російська агресія в Україні: у ОГП кажуть, що мають багато доказів...
10-02-2020, 08:10  >>> 
   Діловий світДіловий світ
НБУ дещо зміцнив офіційний курс гривні...
10-02-2020, 09:55  >>> 
Apple оштрафували у Франції на 25 мільйонів євро через уповільнення iPhone...
07-02-2020, 15:36  >>> 
Негативні наслідки від зміцнення гривні будуть короткостроковими – НБУ...
07-02-2020, 11:18  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В Ужгороді проведуть семінар для платників податків...
10-02-2020, 17:34  >>> 
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
10-02-2020, 15:47  >>> 
Подорожувальники з Африки та Азії «застрягли» у засніжених Карпатах...
10-02-2020, 14:56  >>> 
   ВладаВлада
Трамп запропонує Конгресу скорочення зовнішньої допомоги США на 21%...
10-02-2020, 09:56  >>> 
Спікерка Палати представників пояснила, чому порвала текст заяви Трампа...
06-02-2020, 07:48  >>> 
Трамп: Ми працюємо над тим, щоб повернути наші війська додому...
05-02-2020, 09:00  >>> 
   КультураКультура
Завтра відбудеться ексклюзивний показ фільму «Портрет на тлі гір» зі знімальною групою...
10-02-2020, 12:53  >>> 
"Оскар 2020": тріумф "Паразитів" та інші переможці й нагороди...
10-02-2020, 08:15  >>> 
Двом акторам російської комедії заборонили в’їзд в Україну на 10 років...
07-02-2020, 11:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:34 В Ужгороді проведуть семінар для платників податків
16:09 На Львівщині відкрили десяту сільську медамбулаторію
15:47 Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
14:56 Подорожувальники з Африки та Азії «застрягли» у засніжених Карпатах
14:56 В Закарпатті продавці алкоголю та тютюну сплатили за ліцензії майже 2,6 млн гривень
14:54 У тайниках білоруси намагалися перевезти куриво в Україну
14:35 На Львівщині судитимуть двох мешканців Самбора , яких підозрюють у грабежі
14:35 На Львівщині судитимуть державного реєстратора нерухомого майна
14:34 Жителя Сокалю впіймали на гарячому під час обкрадання магазину на Львівщині
14:31 На Львівщині державі повернуто нежитлові приміщення вартістю понад 7 мільйонів

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования