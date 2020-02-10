Бойовики 9 разів відкривали вогонь – ООС Суспільство | 10-02-2020, 08:49 0 85 9 лютого російські найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Один українських захисник отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів.





Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."



Деталі: Бойовики вели обстріли поблизу Лебединського, Старогнатівки, Новолуганського, Новозванівки та Оріхового.



Нагадаємо:



8 лютого збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.