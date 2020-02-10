Підприємства на Львівщині сплатили до державного бюджету 70 мільйонів гривень податку на прибуток підприємств Суспільство | 10-02-2020, 10:14 0 83







Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня 2020 року підприємства Львівщини сплатили до Державного бюджету України 70,0 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 4,7 млн. грн., або на 7,2 відс. більше проти січня минулого року (65,3 млн. грн.) і на 43,6 млн. грн., або у 2,7 раза більше проти січня 2018 року (26,4 млн. гривень).



Збільшення надходжень податку на прибуток відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.



Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств: ТОВ ,,Енергопак ,,Яворів”, ТОВ ,,Карпатський вітер”, ПрАТ ,,Галнафтохім”, ТОВ ,,Еко-Оптіма”, ТзОВ ,,Тропік”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ПРАТ ,,Завод ,,Омега”, ТОВ ,,Перша логістична компанія”, Корпорація ,,Галичартбуд”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,РСП ,,Шувар”, ТОВ ,,Екран”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”.