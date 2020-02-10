Митники вилучили в пасажира автобуса «Мілан - Чернівці» 162 кг сумок, гаманців, взуття та одягу Суспільство | 10-02-2020, 11:04 0 78

Напередодні, 9 лютого 2020 року, в зону митного контролю митного посту «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби заїхав автобус «MERCEDES-BENZ», державний реєстраційний номерний знак України. Автобус здійснював міжнародне перевезення пасажирів згідно з розкладом та слідував за маршрутом «Мілан - Чернівці». У ньому їхав громадянин України, який повертався з Італії, де перебував у приватних справах.

Формою проходження митного контролю українець обрав «червоний коридор». Працівники митниці запропонували співвітчизнику заповнити митну декларацію, в якій він вказав свої паспортні дані та наявність у нього багажу з особистими речами.

При усному опитуванні громадянин підтвердив відомості, вказані ним у митній декларації, та заперечив наявність будь-яких інших товарів, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина України, окрім задекларованих шість місць з особистими речами, митники виявили не вказаний в митній декларації та не заявлений при усному опитуванні товар іноземного виробництва, а саме: сумки, гаманці, взуття та одяг в асортименті, іноземного виробництва, торговельних марок: «BORSE IN PELLE», «JUST GLAMOUR», «CO&COO FASHION», «LeSILLA», «BALDININI» «PRADA», «HUGO BOSS», «PLEIN SPORT», «P.A.R.O.S.H.», «PINKO», «COCCINELLE», «FURLA», «EMPORIO ARMANI», різних моделей та розмірів, загальною вагою 162 кг.

Вартість вилучених товарів потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта

Громадянин України не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, товар вилучено до рішення суду.

Закарпатська митниця Держмитслужби