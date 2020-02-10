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До державного бюджету від платників податків Львівщини надійшло у січні 2020 року на 125,3 мільйона гривень податку на додану вартість більше, ніж у січні 2019 року

Суспільство | 10-02-2020, 11:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    

В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що у cічні 2020 року від платників податків Львівщини надійшло 590,4 млн. грн. податку на додану вартість. Це на 125,3 млн. грн., або на 26,9 відс. більше, ніж у січні 2019 року (465,1 млн. грн.), та на 118,7 млн. грн., або на 25,2 відс. більше, ніж у грудні 2019 року (471,7 млн. гривень).

Платниками податку на додану вартість на Львівщині задекларовано за результатами грудня 2019 року до сплати 592,8 млн. гривень податку на додану вартість.
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