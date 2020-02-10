Майже 73 мільйони гривень рентної плати надійшло до бюджетів у січні 2020 року від платників податків Львівщини Суспільство | 10-02-2020, 12:17 0 76





В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло 72,7 млн. грн. рентної плати, що на 34,5 млн. грн., або на 32,2 відс. менше, ніж у тому ж періоді торік (107,2 млн. гривень).



Так, до Державного бюджету України за січень 2020 року надійшло 66,7 млн. грн. рентної плати, що на 34,0 млн. грн., або на 33,8 відс. менше, ніж у січні минулого року (100,7 млн. гривень).



Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету, а саме 95,6 відс., складає рентна плата за користування надрами. У січні 2020 року її надійшло до державного бюджету 64,6 млн. грн., що на 35,9 млн. грн., або на 35,7 відс. менше, ніж у тому ж періоді 2019 року (100,5 млн. гривень).



До місцевих бюджетів протягом січня 2020 року надійшло 6,0 млн. грн. рентної плати, що на 0,5 млн. грн., або на 7,7 відс. менше, ніж у тому ж періоді торік (у січні 2019 року – 6,5 млн. гривень).



Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у січні 2020 року складає 72,6 відс. (4,3 млн. грн.), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 24,8 відс. (1,5 млн. грн.), плати за спеціальне використання води 2,6 відс. (0,2 млн. гривень).