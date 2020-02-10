До уваги платників податку на прибуток підприємств! Суспільство | 10-02-2020, 12:18 0 67



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 20 грудня 2019 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2019 № 481 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.12.2019 за № 1217/34188 (далі - наказ № 481).

Наказ № 481 виданий з метою реалізації положень Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (далі ‒ Закон), який набрав чинності з 01.01.2019, та постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 891 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233" (далі ‒ постанова), які набирають чинності з 01 січня 2020 року.

Звертаємо увагу, що в декларації блок "Наявність додатків 10":

доповнено новим додатком ПП "Інформація про суми податкових пільг".

Згідно з положеннями пп. 1 п. 2 постанови, яка набирає чинності з 01 січня 2020 року, суб'єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені Кодексом.

У зв'язку з цією нормою суб'єкти господарювання, які не сплачують податок на прибуток підприємств у зв'язку з отриманням податкових пільг, не подаватимуть до контролюючих органів Звіт про суми податкових пільг, а вестимуть облік сум таких пільг, які відображатимуться у додатку ПП до декларації.

Ця норма починає діяти з I кварталу 2020 року.

За 2019 рік Звіт про суми податкових пільг слід подати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

У додатку ПП відображаються відомості щодо:

коду пільги та найменування пільги за кожним видом податкових пільг з податку на прибуток підприємств згідно із довідником пільг, затвердженим Державною фіскальною службою України;

суми податку, не сплаченого до бюджету у зв'язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти);

строку користування податковою пільгою у звітному періоді;

суми податкової пільги, що використана за цільовим призначенням.

Враховуючи те, що видання наказу № 481 обумовлено змінами з 01 січня 2019 року в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, платникам податку на прибуток підприємств рекомендовано за базовий звітний (податковий) період ‒ 2019 рік подавати податкову декларацію за оновленою формою (з новим додатком ПП "Інформація про суми податкових пільг") в термін 02.03.2020 року.

