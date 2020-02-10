В Закарпатті 11 броварень отримали ліцензії від податкової Суспільство | 10-02-2020, 12:55 0 74

За статистикою податкових органів Закарпаття, наразі отримали ліцензії і виробляють пиво у таких районах області: м. Ужгород (3), м. Мукачево (2), м. Берегово (1), м. Хуст (1), смт. Міжгір’я (1), Хустький р-н (1), Ужгородський р-н (1) та Рахівський р-н (1). Найбільше броварень в м. Ужгороді (3).

Виробництво і торгівля алкогольними напоями, в тому числі пивом, підлягають ліцензуванню. Це передбачено Законом України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 481).

Обсяги виробництва, а також кому продається пиво, можуть впливати на тип ліцензії та її вартість, але в будь-якому випадку потрібні дві окремі ліцензії – на виробництво пива і на торгівлю ним.

Ліцензія на виробництво.

Ліцензія на виробництво пива видається на п’ять років, а плата за неї справляється щорічно в розмірі 780 грн.

Порядок видачі ліцензії на виробництво визначено статтею 3 Закону № 481. Для того, аби отримати ліцензію, треба подати до ДПС України заяву в довільній формі. До неї потрібно додати копії засновницьких документів; атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства; документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

Ліцензія на продаж.

При продажу пива тільки відвідувачам власного ресторану, при якому працює броварня, необхідно придбати ліцензію на роздрібну торгівлю. Плата за таку ліцензію становить 8000 грн (у випадку торгівлі на території сіл і селищ – 500 грн) за кожний РРО. Така ліцензія видається на один рік.

Якщо ж коло покупців пива не обмежується кінцевими споживачами, то доведеться придбати ліцензію на право оптової торгівлі. Вартість такої ліцензії 500 000 грн. на рік і видається вона строком на п’ять років. Але якщо суб’єкт господарювання не торгує більше ніякими алкогольними напоями, а пива варить не більше 3000 гектолітрів на рік – можна придбати ліцензію, яка коштує 30 000 грн. на рік. Обсяг виробництва розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення наступного платежу.

Відповідальність.

Щодо відповідальності за виробництво та продаж пива без ліцензії.

Згідно зі статтею 17 Закону № 481 штрафи складають:

а) за виробництво пива без ліцензії на таке виробництво – 200% вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менш 85 000 грн;

б) за оптову і роздрібну торгівлю пивом без ліцензій на таку торгівлю – 200% вартості отриманої партії товару, але не менше 17 000 грн;

в) за роздрібну торгівлю пивом через РРО, не зазначений у ліцензії – 200% вартості продукції, реалізованої через такий РРО, але не менше 10 000 грн;

г) за виробництво пива понад 3000 гектолітрів на рік виробниками, які придбали ліцензію (вартістю 30 000 грн) – 200 % вартості реалізованої партії товару, але не менше 500 000 грн. Обсяг виробництва для цілей застосування штрафу розраховується за поточний рік.

Крім того, за торгівлю пивом без наявності ліцензії передбачено адміністративний штраф у сумі від 3400 до 10200 грн з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу таких предметів.

Відділ комунікацій ГУ

ДПС у Закарпатській області

