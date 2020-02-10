Чому рукавичок була непарна кількість? І що було замість крекера та халви? На кордоні з Росією виявили підозрілий товар Суспільство | 10-02-2020, 14:24 0 62 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=vQ77Nzv-Nss&feature=youtu.be





Державна прикордонна служби України підвищує рівень реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону та ефективно протидіє переміщенню небезпечних предметів та наркотичних засобів.



Так, у минулі вихідні в пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону, оглядаючи легковий автомобіль марки «Nissan», на валізу росіянина, який їхав як пасажир до сусідньої країни, відбулося спрацювання спеціально навченого на пошук наркотичних засобів службового собаки.



Спочатку, перевіривши вміст валізи, охоронці кордону виявили в ній 5 гумових рукавичок. Рукавички були запаковані речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору загальною вагою близько 1 кг. 45-річний росіянин розповів правоохоронцям, що ця речовина є марихуаною.



Про виявлені ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), прикордонники негайно повідомили співробітників Служби безпеки України в Сумській області.



У подальшому, за результатами проведення слідчих дій, правоохоронцями серед інших особистих речей чоловіка ще додатково виявлено 7 пачок з-під печива «Крекер» та 6 пачок з-під халви. В них знаходилася також речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору загальною вагою близько 2 кг, попередньо марихуана.



Наразі встановлюються деталі правопорушення.