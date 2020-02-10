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Жителя Сокалю впіймали на гарячому під час обкрадання магазину на Львівщині
|Суспільство | 10-02-2020, 14:34
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Червоноградські прокурори розпочали досудове розслідування у справі мешканця м. Сокаль, який 7 лютого поточного року пошкодив двері місцевого магазину та проник у приміщення з метою незаконного збагачення.
32-річний Зловмисник націлився на матеріальні цінності, проте одразу ж був затриманий під час скоєння кримінального правопорушення працівниками поліції.
Станом на сьогодні слідчим суддею, підозрюваному обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів.
Зловмисник підозрюється у вчинені злочину за ч.3 ст. 185 КК України (Крадіжка)
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
Досудове розслідування триває
Пресслужба прокуратури Львівської області
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