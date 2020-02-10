Жителя Сокалю впіймали на гарячому під час обкрадання магазину на Львівщині Суспільство | 10-02-2020, 14:34 0 64



Червоноградські прокурори розпочали досудове розслідування у справі мешканця м. Сокаль, який 7 лютого поточного року пошкодив двері місцевого магазину та проник у приміщення з метою незаконного збагачення.



32-річний Зловмисник націлився на матеріальні цінності, проте одразу ж був затриманий під час скоєння кримінального правопорушення працівниками поліції.



Станом на сьогодні слідчим суддею, підозрюваному обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів.



Зловмисник підозрюється у вчинені злочину за ч.3 ст. 185 КК України (Крадіжка)



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Досудове розслідування триває



Пресслужба прокуратури Львівської області

