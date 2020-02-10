У тайниках білоруси намагалися перевезти куриво в Україну Суспільство | 10-02-2020, 14:54 0 65 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=CscmplHan7s&feature=youtu.be







У напівпричепі, під обшивкою, в стелі, під бампером, капотом... Які лише сховки в авто не використовують «винахідники», аби провезти куриво через кордон.



У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі» виявили сигарети, які були приховані у напівпричепі. Під час оформлення на в’їзд в Україну автомобіля «MAN» з вантажем будівельних матеріалів прикордонники Чернігівського загону, врахувавши аналіз ризиків, вивели автомобіль для додаткового спільно з митниками огляду.



В ході перевірки між лонжеронами напівпричепу виявили 3000 пачок цигарок білоруського виробництва. Аби дістатись тайника, довелось вивантажити будматеріали та демонтувати частину підлоги авто.



За порушення митних правил водія, 54-річного громадянина Білорусі, притягнуто до адміністративної відповідальності. Сигарети разом з транспортним засобом вилучено. Сума їх оцінки встановлюється.



А через пункт пропуску «Доманове», білорус, прямуючи в Україну автомобілем «Форд», приховав під обшивкою автомобіля 740 пачок цигарок. Прикордонникам вдалося виявити їх за допомоги ендоскопу. Автомобіль та сигарети вилучено працівниками митниці. Загальна сума оцінки конфіскату склала понад 44 тисяч гривень.



В іншому випадку прикордонно-митна оглядова група в пункті пропуску «Прикладники» виявила приховані сигарети в автомобілі марки «Рено». Водій, також громадянин Білорусі, заховав куриво під переднім бампером, в передніх дверцятах, за панеллю приладів, під переднім сидінням водія, під капотом, в багажному відділені та навіть під колонкою. Всього оглядовики вилучили 340 пачок цигарок білоруського виробництва. Сума оцінки тютюнових виробів склала 8500 грн. Автомобіль також вилучено представниками митниці, триває його оцінка.











