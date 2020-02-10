   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 10/02/2020 В Ужгороді проведуть семінар для платників податків...>> На Львівщині відкрили десяту сільську медамбулаторію...>> Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...>> Подорожувальники з Африки та Азії «застрягли» у засніжених Карпатах...>> В Закарпатті продавці алкоголю та тютюну сплатили за ліцензії майже 2,6 млн гривень...>> У тайниках білоруси намагалися перевезти куриво в Україну...>> На Львівщині судитимуть двох мешканців Самбора , яких підозрюють у грабежі...>> На Львівщині судитимуть державного реєстратора нерухомого майна...>> Жителя Сокалю впіймали на гарячому під час обкрадання магазину на Львівщині...>> На Львівщині державі повернуто нежитлові приміщення вартістю понад 7 мільйонів...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Теракт в Лондоні: відповідальність на себе взяла ІДІЛ...
04-02-2020, 08:03  >>> 
Лондонський нападник був засуджений за тероризм і щойно вийшов з в'язниці...
03-02-2020, 09:03  >>> 
Скотленд-Ярд оприлюднив подробиці теракту в Лондоні...
03-02-2020, 08:45  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Від коронавірусу померли понад 900 осіб...
10-02-2020, 08:05  >>> 
Експерти ВООЗ вирушили до Китаю для дослідження коронавірусу...
10-02-2020, 08:04  >>> 
У Європі коронавірусом заражена 31 людина...
07-02-2020, 09:34  >>> 
жидкость для вейпа в Украине | Качественная пилочка для ногтей, заказывайте у нас.

В Закарпатті продавці алкоголю та тютюну сплатили за ліцензії майже 2,6 млн гривень

Суспільство | 10-02-2020, 14:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    

Протягом січня 2020 року суб’єкти господарювання Закарпатської області придбали ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими та алкогольними виробами на суму майже 2 млн 593 тис. грн. Зокрема, до місцевих бюджетів перераховано майже 1 млн 65 тис. грн плати за ліцензії на право оптової торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами та понад 1 млн 528 тис. за роздрібний продаж алкоголю та тютюну.
Варто зазначити, що протягом першого місця 2020 року скарбниці міст, сіл та селищ отримали сплати за ліцензії більше, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на 201,1 тис. грн.
Загалом у січні 2020 року суб’єктам господарювання видано 567 ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюном, призупинено 60 ліцензій та анульовано 69. Ознайомитися з реєстром виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можна за посиланням: https://zak.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy/.
Варто зазначити, що роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженими КМУ органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб’єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов’язковій реєстрації в органі доходів і зборів, а у сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб’єкта господарювання.
Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, в якій зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію (зокрема, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами).
У заяві додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах державної фіскальної служби.
У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.
Контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим КМУ видавати ліцензії на виробництво або імпорт, експорт спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Для здійснення контролю суб'єкт господарювання подає зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.
Зазначена норма передбачена ст. 15, ст. 16 Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
Як зазначено вище, ліцензія видається на місце торгівлі. А плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями крім сидру та перрі (без додавання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місті торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі – 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, – 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, та 2000 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрі (без додання спирту) без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі цими алкогольними напоями.
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.
Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.
Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом господарювання відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.
Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:
- заяви суб'єкта господарювання;
- рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;
- несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
- рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання марок акцизного податку (стосовно імпортерів);
- рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного податку;
- рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем;
- порушення вимог ст. 15 Закону №481 щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях;
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання.
У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання та/або зміною типу акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб'єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.
У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб'єкту господарювання дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.
За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, роздрібну торгівлю, зберігання справляється плата у розмірі 780 гривень, яка зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
В Ужгороді проведуть семінар для платників податків...
10-02-2020, 17:34  >>> 
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
10-02-2020, 15:47  >>> 
Подорожувальники з Африки та Азії «застрягли» у засніжених Карпатах...
10-02-2020, 14:56  >>> 
В Закарпатті продавці алкоголю та тютюну сплатили за ліцензії майже 2,6 млн гривень...
10-02-2020, 14:56  >>> 
У тайниках білоруси намагалися перевезти куриво в Україну...
10-02-2020, 14:54  >>> 
Жителя Сокалю впіймали на гарячому під час обкрадання магазину на Львівщині...
10-02-2020, 14:34  >>> 
Чому рукавичок була непарна кількість? І що було замість крекера та халви? На кордоні з Росією виявили підозрілий товар...
10-02-2020, 14:24  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: в.о. голови УЗ, кіно в автобусах...
06-02-2020, 09:08  >>> 
ООС: формування Російської Федерації здійснили 12 обстрілів...
05-02-2020, 09:03  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: рейтинг довіри до влади, Київ без коронавірусу...
04-02-2020, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Швейцарія: виборці підтримали на референдумі криміналізацію гомофобії...
10-02-2020, 08:52  >>> 
Гончарук про "плівки": Я не давав оцінку знанням Зеленського...
10-02-2020, 08:48  >>> 
Російська агресія в Україні: у ОГП кажуть, що мають багато доказів...
10-02-2020, 08:10  >>> 
   Діловий світДіловий світ
НБУ дещо зміцнив офіційний курс гривні...
10-02-2020, 09:55  >>> 
Apple оштрафували у Франції на 25 мільйонів євро через уповільнення iPhone...
07-02-2020, 15:36  >>> 
Негативні наслідки від зміцнення гривні будуть короткостроковими – НБУ...
07-02-2020, 11:18  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В Ужгороді проведуть семінар для платників податків...
10-02-2020, 17:34  >>> 
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
10-02-2020, 15:47  >>> 
Подорожувальники з Африки та Азії «застрягли» у засніжених Карпатах...
10-02-2020, 14:56  >>> 
   ВладаВлада
Трамп запропонує Конгресу скорочення зовнішньої допомоги США на 21%...
10-02-2020, 09:56  >>> 
Спікерка Палати представників пояснила, чому порвала текст заяви Трампа...
06-02-2020, 07:48  >>> 
Трамп: Ми працюємо над тим, щоб повернути наші війська додому...
05-02-2020, 09:00  >>> 
   КультураКультура
Завтра відбудеться ексклюзивний показ фільму «Портрет на тлі гір» зі знімальною групою...
10-02-2020, 12:53  >>> 
"Оскар 2020": тріумф "Паразитів" та інші переможці й нагороди...
10-02-2020, 08:15  >>> 
Двом акторам російської комедії заборонили в’їзд в Україну на 10 років...
07-02-2020, 11:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:34 В Ужгороді проведуть семінар для платників податків
16:09 На Львівщині відкрили десяту сільську медамбулаторію
15:47 Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
14:56 Подорожувальники з Африки та Азії «застрягли» у засніжених Карпатах
14:56 В Закарпатті продавці алкоголю та тютюну сплатили за ліцензії майже 2,6 млн гривень
14:54 У тайниках білоруси намагалися перевезти куриво в Україну
14:35 На Львівщині судитимуть двох мешканців Самбора , яких підозрюють у грабежі
14:35 На Львівщині судитимуть державного реєстратора нерухомого майна
14:34 Жителя Сокалю впіймали на гарячому під час обкрадання магазину на Львівщині
14:31 На Львівщині державі повернуто нежитлові приміщення вартістю понад 7 мільйонів

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования