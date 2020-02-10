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Подорожувальники з Африки та Азії «застрягли» у засніжених Карпатах
|Суспільство | 10-02-2020, 14:56
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Троє нелегальних мігрантів не змогли подолати засніжені гори учора вранці. На заваді їм став прикордонний наряд Чернівецького загону.
Чоловіки пробиралися до сусідньої Румунії потайки, в обхід пунктів пропуску. Військовослужбовці відділу «Красноїльськ» помітили та затримали порушників за 1 км від кордону.
Як стало відомо зі слів мандрівників, усі троє прибули в Україну з теплих країв. Два з них назвалися громадянами Ємену, інший - громадянином Марокко.
Затриманих осіб доставлено у відділ прикордонної служби «Красноїльськ» з метою складання процесуальних документів за ст. 204-1 КУпАП.
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