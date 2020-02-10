Подорожувальники з Африки та Азії «застрягли» у засніжених Карпатах Суспільство | 10-02-2020, 14:56 0 62

Троє нелегальних мігрантів не змогли подолати засніжені гори учора вранці. На заваді їм став прикордонний наряд Чернівецького загону.



Чоловіки пробиралися до сусідньої Румунії потайки, в обхід пунктів пропуску. Військовослужбовці відділу «Красноїльськ» помітили та затримали порушників за 1 км від кордону.



Як стало відомо зі слів мандрівників, усі троє прибули в Україну з теплих країв. Два з них назвалися громадянами Ємену, інший - громадянином Марокко.



Затриманих осіб доставлено у відділ прикордонної служби «Красноїльськ» з метою складання процесуальних документів за ст. 204-1 КУпАП.









