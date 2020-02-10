Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 10-02-2020, 15:47 0 65



В усіх КПВВ на лінії розмежування пропускні операції розпочались вчасно.



На всіх дорожніх коридорах інтенсивність перетину лінії розмежування зменшилась. Загалом через КПВВ прослідувало 22,6 тисяч осіб та 2,8 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» – 5585 осіб та 715 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 4615 осіб та 860 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» - 4740 осіб та 940 транспортних засобів;



«Гнутове» – 1650 осіб та 380 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 6035 осіб.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:



«Майорське» – 20/30; «Мар’їнка» – 0/60; «Новотроїцьке» – 20/30; «Гнутове» – 10/15.



Учора прикордонники Краматорського та Донецького загонів спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке» завадили двом спробам переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Так, через лінію розмежування намагались провезти волоські горіхи та тютюнові вироби на загальну суму понад 160 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для подальшого процесуального оформлення.



Крім того в КПВВ «Майорське» та «Мар’їнка» громадяни України тричі пропонували прикордонникам за гроші вирішити питання про безперешкодний перетин лінії розмежування. На такі пропозиції особи отримали категоричні відмови. Громадян та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано працівникам Нацполіції для проведення подальших слідчих дій.





