В Ужгороді проведуть семінар для платників податків Суспільство | 10-02-2020, 17:34 0 41

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області запрошують суб’єктів підприємницької діяльності м. Ужгорода та Ужгородського району взяти участь у семінарі на тему: «Новації податкового законодавства – 2020».

Семінар відбудеться 11 лютого 2020 року о 10:00 в приміщенні Ужгородської міської ради за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3 (великий зал).

Спікери інформуватимуть учасників заходу про новації щодо ПДФО, ПДВ, ЄСВ, блокування ПН/РК, податку на прибуток, фінансової звітності, застосуванні РРО. Участь у семінарі безкоштовна.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

