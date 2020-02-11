ООС: формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню Суспільство | 11-02-2020, 07:44 0 76 10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник вів вогонь по українським позиціям з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли.



Дослівно: "Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.



З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.



За поточну добу втрат немає".