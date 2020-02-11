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Більше 100 військовослужбовців США отримали контузії в результаті удару Ірану

Суспільство | 11-02-2020, 09:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
Американські військові повідомили про більш ніж 50-відсотковий стрибок у випадках контузій, викликаних ракетним ударом Ірану по базі в Іраку минулого місяця, при цьому число військовослужбовців, яким був поставлений такий діагноз, перевищило 100.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Жоден американський військовослужбовець не загинув і не отримав тілесні ушкодження, коли Іран випустив ракети по базі Айн аль-Асад в Іраку в помсту за вбивство США генерала Кассема Сулеймані.

Ракетні удари поклали кінець спіралі насильства, що почалася в кінці грудня. Обидві сторони утрималися від подальшої військової ескалації, але зростаюча кількість постраждалих може посилити увагу до підходу адміністрації Трампа до Ірану, зазначає агентство.

Пентагон у своїй заяві підтвердив, що на даний час у 109 військовослужбовців США були діагностовані легкі черепно-мозкові травми. 76 з них вже повернулися на службу.

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Американські військові в минулому говорили, що очікують збільшення чисельності постраждалих протягом декількох тижнів після нападу, тому що симптоми можуть проявитися через деякий час.

Симптоми контузії включають головні болі, запаморочення, чутливість до світла і нудоту.

За даними Пентагону, з 2000 року близько 408 000 військовослужбовців отримали черепно-мозкові травми.
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