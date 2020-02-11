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Про перелік витрат, що включаються до податкової знижки за 2019 рік не пізніше 31 грудня 2020 року

Суспільство | 11-02-2020, 11:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 126 126    


Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 01 січня 2020 року розпочалася щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи (далі ‒ декларація) та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларацію для отримання податкової знижки за 2019 рік.
Зокрема, нагадуємо про перелік витрат, які фізична особа має право включити до податкової знижки в таблиці.
Таблиця

Перелік витрат, які фізична особа має право включити до податкової знижки за 2019 рік

ПІДСТАВА
ВИТРАТИ
ОБМЕЖЕННЯ
Підпункт 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)
Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом
Житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання
Підпункт 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 Кодексу
Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям
Розмір внесків не повинен перевищувати 4 % від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік
Підпункт 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу
Сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання
Понесені витрати на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення
Підпункт 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 Кодексу
Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення
Понесені витрати у 2019 році не повинні перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи не повних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
- при страхуванні платника податку – 2690,0 гривень;
- при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення – 1345,0 гривень
Абзац другий пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 Кодексу
Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій
Включається сума витрат не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік
Абзац третій пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 Кодексу
Суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита
Обмежень не встановлено
Підпункт 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 Кодексу
Суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу
Витрати, пов'язані з переобладнанням транспортних засобів, що належить платнику податків, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. При цьому транспортний засіб, що переобладнаний, повинен бути перереєстрований у відповідних органах
Підпункт 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 Кодексу
Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним
Понесені витрати за державними програмами будівництва (придбання) доступного житла
Підпункт 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 Кодексу
Суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.
Платник податку має право скористатися знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім'ї першого ступеня споріднення:
- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;
- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.
Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року
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