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ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ
|Суспільство | 11-02-2020, 11:37
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Незаконному переміщенню через українсько-румунський кордон тютюнової контрабанди запобігли учора прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового управління Західного регіонального управління Держприкордонлужби.
У ході перевірки інформації, щодо ймовірної протиправної діяльності, прикордонний наряд виявив приховані під снігом 4 пакунки з тютюновими виробами.
Зловмисники планували перемістити до сусідньої Румунії 1990 пачок сигарет з акцизними марками республіки Білорусь. За даним фактом на адресу ГУ ДФС та ГУ НП в Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України.
Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх буде передано співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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