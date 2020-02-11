ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 11-02-2020, 11:37 0 72



Незаконному переміщенню через українсько-румунський кордон тютюнової контрабанди запобігли учора прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового управління Західного регіонального управління Держприкордонлужби.

У ході перевірки інформації, щодо ймовірної протиправної діяльності, прикордонний наряд виявив приховані під снігом 4 пакунки з тютюновими виробами.

Зловмисники планували перемістити до сусідньої Румунії 1990 пачок сигарет з акцизними марками республіки Білорусь. За даним фактом на адресу ГУ ДФС та ГУ НП в Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України.

Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх буде передано співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

