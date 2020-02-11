До бюджетів на Львівщині від платників податків надійшло 1,4 мільйона гривень екологічного податку у січні 2020 року Суспільство | 11-02-2020, 12:21 0 66





Платники податків Львівщини протягом січня 2020 року сплатили до загального фонду Державного бюджету України 0,92 млн. грн. (в тому числі за двоокис вуглецю - 0,52 млн. грн.), що на 0,47 млн. грн., або на 4,0 відс. більше проти січня 2019 року (у січні 2019 року – 0,45 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



До загального фонду місцевих бюджетів Львівщини у січні 2020 року надійшло 0,48 млн. грн. екологічного податку, що на 0,06 млн. грн., або на 11,2 відс. менше порівнюючи з січнем 2019 року (0,54 млн. гривень).