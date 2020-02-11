Як вплинуть на роботодавців і працівників зміни у трудовому кодексі? Суспільство | 11-02-2020, 15:02 0 61

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Законом України від 12.12.2019 № 378-IX "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" зокрема, передбачено зменшення розмірів штрафів за не оформлення найманих працівників та уточнено порядок вивільнення державних службовців.

У яких розмірах штрафуватимуть?

Юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:

16 мінімальних зарплат, а це 75 568 грн – за недопущення до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю для виявлення неоформлених працівників.

10 мінімальних зарплат, а це 47 230 грн, щодо кожного працівника за наступні порушення:

- фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору;

- оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

- виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску.

За вказані порушення, до юридичних осіб та ФОП, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку І - ІІІ груп, застосовується попередження.

За повторне впродовж 2-х років з дня виявлення порушення - 30 розмірів мінімальної зарплати (141 690 грн) за кожного працівника, відносно якого здійснено порушення.

4 мінімальних зарплат, а це 18 892 грн за кожного працівника, відносно якого здійснено порушення – за недотримання гарантій і пільг мобілізованим працівникам.

За вказані порушення, до юридичних осіб та ФОП, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку І - ІІІ груп, застосовується попередження.

2 мінімальних зарплат, а це 9 446 грн за кожного працівника, відносно якого здійснено порушення – за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

1 мінімальна зарплата або 4 723 грн за кожне порушення інших вимог трудового законодавства, окрім передбачених абз. 2 - 7 ч. 2 ст. 265 Кодексу.

За повторне впродовж року з дня виявлення порушення - 2 мінімальних зарплати (9 446 грн) за кожне таке порушення

При сплаті 50% розміру штрафу впродовж 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, така постанова вважається виконаною.

У разі виконання припису Держпраці і усунення виявлених порушень у визначені приписом терміни міри по притягненню до відповідальності не застосовуються. Це стосується порушення термінів виплати зарплати, недотримання гарантій оплати праці, недотримання гарантій і пільг мобілізованим працівникам.

За недопуск до перевірки, допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, а також виплату заробітної плати без нарахування і сплати ЄСВ, штрафні санкції застосовуються незалежно від усунення порушень.

Як змінився порядок вивільнення держслужбовців?

Кодекс доповнено нормами, відповідно до яких вивільнення працівників-держслужбовців, здійснюється у порядку, визначеному ст. 49 2 Кодексу, з урахуванням деяких особливостей, зокрема:

про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 30 календарних днів;

у разі вивільнення працівників на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу не застосовуються положення ч. 2 ст. 40 Кодексу та положення ч. 2 ст. 49 2 Кодексу;

не пізніше ніж за 30 календарних днів до запланованих звільнень первинним профспілковим організаціям надається інформація щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також проводяться консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

Закон набрав чинності 02.02.2020 року.



