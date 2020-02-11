ПДВ: 1095 днів уже позаду, а у вас на часі реєстрація розрахунку коригування до податкової накладної Суспільство | 11-02-2020, 15:04 0 60

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що у випадку, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН (п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)).

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної (пп. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192 Кодексу).

Тобто на дату повернення коштів у платника податку - постачальника виникає підстава для здійснення коригування податкових зобов'язань з ПДВ та складання розрахунку коригування відповідно до п. 192.1 ст. 192 Кодексу.

Загальний термін позовної давності встановлено статтями 257 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) та 102 Кодексу тривалістю у три роки або 1095 календарних днів. При цьому, нормами ПКУ не передбачено виключень щодо визначення терміну позовної давності при реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, незалежно від обставин, за яких вони складаються.

Отже, розрахунок коригування до податкової накладної, з дати складання якої минуло більше 1095 календарних днів, не може бути зареєстрований в ЄРПН у зв'язку із сплином терміну позовної давності. При цьому і підстави для зменшення податкових зобов'язань у платників - відсутні.



