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Понад 80% адміністративних послуг платники Закарпаття отримують в ЦОП
|Суспільство | 11-02-2020, 16:23
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У роботі 10-ти Центрів обслуговування платників у Закарпатській області задіяно 72 працівники. Протягом першого місяця 2020 року вони надали закарпатцям понад 9 тис. адміністративно-податкових послуг.
Зазначимо, що 81% послуг платники податків області одержали саме в центрах обслуговування – спеціальних місцях для надання послуг, що забезпечують кращу якість та швидкість їх надання.
Вже традиційно найпопулярнішою залишається послуга видачі картки платника податків та надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Так, протягом січня цього року в ЦОП області видано майже 6 тис. реєстраційних номерів.
Нагадаємо, що Центрами обслуговування платників Головного управління ДПС у Закарпатській області надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. Платники без черги, у зручний для них час, мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію, адміністративні послуги, а в ЦОП м. Ужгорода – отримати ключ електронного цифрового підпису.
Варто зазначити, що ДПС України активно працює над запровадженням нових та вдосконаленням вже існуючих електронних сервісів. На допомогу платникам у вирішенні їх питань можуть прийти такі онлайн-сервіси як ЗІР та Електронний кабінет платника.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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