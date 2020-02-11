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У РІЧНИЦЮ «ЗЕЛЕНОЇ КАРТИ» ПОЛЯК НАМАГАВСЯ ДАТИ ХАБАР ПРИКОРДОННИКАМ, ЗА ВІДСУТНІСТЬ СТРАХОВОГО СЕРТИФІКАТА

Суспільство | 11-02-2020, 16:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 46 46    



Сьогодні, 11 лютого, минає рік, як на Держприкордонслужбу покладені завдання щодо контролю за наявністю у власників транспортних засобів страхового сертифіката «Зелена карта».
Отож, сьогодні, у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава – Руська» було зафіксовано спробу давання хабаря прикордоннику Львівського загону. Грошову винагороду пропонував громадянин Республіки Польща. У розмірі 50 польських злотих за відсутність  страхового сертифіката "Зелена карта".
В діях порушника вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачені ст.369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди», по даному факту було повідомлено працівників Національної поліції.

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень. Державна прикордонна служба України має нульову толерантність до корупції.
Пресслужба Львівського прикордонного загону
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