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Декларування – 2020: основні випадки обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи.

Суспільство | 11-02-2020, 20:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    



Днями, в приміщенні Залізничного управління Головного управління ДПС у Львівській області, відбувся практикум із платниками податків Залізничного та Франківського району, в ході якого заступник начальника – начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Орест Солоненко розповів присутнім, що з початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року.
Посадовець наголосив про обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні протягом 2019 року доходу:
-         від підприємницької діяльності (на загальній системі оподаткування) (п. 177.5 Податкового кодексу України – далі ПКУ);
-         від провадження незалежної професійної діяльності (п. 178.4 ПКУ);
-         від особи, яка не є податковим агентом (п.п. 168.2.1 ПКУ);
-         від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання (п.п. 164.2.5, п.п. 170.1.5 ПКУ);
-         від операцій з майном відповідно до ст.ст. 172 - 173 Кодексу (відчуження майна) (п.п. 164.2.4 ПКУ);
-         від операцій з інвестиційними активами (п. 170.2.1 ПКУ);
-         з іноземних джерел  (п.п. 168.2.1, 170.11.1 ПКУ);
-         від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових або немайнових прав від осіб, які не є членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення (п. 174.3 ПКУ);
-         від відчуження рухомого за ухвалою суду, згідно з якою прийнято рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно (п. 173.4 ПКУ);
-         від відчуження нерухомого за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на нерухоме майно (п. 172.5 ПКУ);
-         у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2019 – 1043,25 грн) (п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ);
-         у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що перевищує 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року (у 2019  – 960,50 грн) (пп. 164.2.7 ПКУ);
-         у вигляді благодійної допомоги у сумі, що перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2019 – 2 086 500,00 грн) (п.п. "б" п.п. 170.7.8 ПКУ);
-         у вигляді цільової благодійної допомоги, не використаної та не поверненої благодійнику в строки, визначені законодавством (п.п. 170.7.5 ПКУ);



-  у вигляді нецільової благодійної допомоги, якщо загальна сума такої допомоги перевищує (у 2019 році 2690 грн) (п.п. 170.7.3 ПКУ);
-         від продажу власної продукції тваринництва, якщо їх сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2019 – 208 650 грн) (п.п. 165.1.24 ПКУ);
-         від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 га (п.п. 165.1.24 ПКУ);
-         суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору при отриманні зазначених доходів від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи (п.п. 164.2.2 ПКУ);
-         з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи, що отримуються іноземцем, який у звітному (податковому) році набув статусу резидента України (п.п. 170.10.4 ПКУ);
-         інші доходи, крім зазначених у статті 165 ПКУ (п.п. 164.2.20 ПКУ).
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