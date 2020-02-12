Розпочалася деклараційна кампанія – 2020 Суспільство | 11-02-2020, 20:12 0 96





Про кампанія декларування, згідно якої необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору платникам податків, розповіли під час зустрічі, яка відбулась у приміщенні Залізничного управління Головного управління ДПС у Львівській області.

Присутнім наголосили, що суб’єктами декларування є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи, як джерела їх походження в Україні так і іноземні доходи, а також фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, а також платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.

Зазначена декларація про майновий стан та доходи подається фізичними особами, які отримали за 2019 рік такі доходи:

- у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) по сумісництву;

- від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;

- у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно законодавства;

- від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 - 173 Податкового кодексу;

- від надання майна в лізинг, оренду або суборенду, визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 Податкового кодексу;

- пасивні доходи (крім зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу), доходи у вигляді виграшів, призів;

- від інвестиційного прибутку від проведення операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, зазначених у підпунктах 165.1.40 і



165.1.52 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу;

- сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя;

- отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України.

Нагадуємо, що Податковим кодексом України передбачено такі граничні строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи для :

- фізичних осіб - підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року) (останній день подання декларації за 2019 рік – 11.02.2020 року);

- громадян, які зобов’язані подати декларацію та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність – до 01 травня року, що настає за звітним (останній день подання декларації за 2019 рік – 30.04.2020 року);

- громадян, які мають право на податкову знижку – до 31 грудня (включно) наступного за звітним податкового року;

- платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду;

- фізичних осіб-підприємців, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Зазначимо, що податкову декларацію про майновий стан і доходи необхідно подавати за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 02.10.2015 № 859 з врахуванням змін і доповнень передбачених Наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року №177.

В новій формі податкової декларації про майновий стан та доходи передбачено ряд змін.

Зокрема, в новій формі декларації передбачено в окремому додатку ФЗ здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.

Крім того, для платників податків, які декларують право на податкову знижку, введено окрему позначку у розділі категорія платника, у зв’язку з тим, що такі платники мають окремий граничний строк подання податкової декларації – до 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Окрім того, введено окремий рядок 10.2 для відображення доходів за цивільно-правовими договорами, отриманих від фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи.

Також у рядку 17 декларації передбачено відображення сум податку з доходів, отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених, або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової

адреси орендодавця, який в подальшому приймає участь у розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (рядок 18.1 декларації). Слід зазначити, що військовий збір за зазначеними операціями сплачують в повному обсязі за податковою адресою платника податків.

Податкова декларація подається за місцем податкової адреси платника в один із таких способів (за вибором):

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до

закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі, – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

При цьому акцентуємо увагу, що суб’єкти декларування мають змогу подати декларацію про майновий стан та доходи за звітний 2019 рік через Електронний кабінет платника, при цьому не затрачаючи свого часу на відвідування державної податкової інспекції.

