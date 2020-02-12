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Понад 100 суб’єктів господарювання, бухгалтерів та підприємців відвідали податковий семінар в Ужгороді

Суспільство | 11-02-2020, 20:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    

Захід, організований спільно фахівцями Головного управління ДПС у Закарпатській області та територіального відділення «Асоціації платників податків України» для платників податків міста Ужгорода та Ужгородського району, проходив сьогодні в обласному центрі Закарпаття. Відкрили семінар Богдан Андріїв – Ужгородський міський голова, Сергій Ігнатенко – в.о. заступника начальника Головного управління ДПС у Закарпатській області та Марта Волощук – Голова ради ТВ ВГО «Асоціації платників податків України» в Закарпатській області.
За словами Сергія Ігнатенка, організація й проведення такого роду семінарів сприяє більшому розумінню суб’єктами господарювання податкового законодавства та, завдяки зворотньому зв’язку, допомагає удосконалювати ті норми, які цього потребують.
Головне управління ДПС у Закарпатській області також представляли Оксана Носова – начальник управління податкового моніторингу, Михайло Подгорнов – заступник начальника управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування – начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями, «Спілку аудиторів України» – голова територіального відділення Юлія Кілару, відділення ВГО АППУ у м. Ужгород – голова місцевого осередку Сергій Павленко.
Варто зазначити, що заповнений вщерть сесійний зал Ужгородської міської ради зібрала тематика заходу: «Новації податкового законодавства – 2020».
Серед тем, які роз'яснювали спікери, були і деклараційна кампанія, яка стартувала 1 січня 2020 року, і сплата податку на доходи фізичних осіб, і застосування податкової соціальної пільги, і фінансова річна звітність з податку на прибуток, і блокування податкових накладних. Проте найбільш актуальним і найцікавішим для платників стало, насамперед, застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Відповідно до зазначеного пункту, до 1 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО та/або програмні РРО) не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами-підприємцями (далі – ФОП)) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн гривень, крім тих, які здійснюють:
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.
З 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (ФОП), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
- реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
- роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;
- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
- реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
При перевищенні платником єдиного податку другої-четвертої груп (ФОП) в календарному році обсягу доходу 1 млн гривень, застосування РРО та/або програмного РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО та/або програмного РРО починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.
Варто також зазначити, що наразі триває тестування безкоштовного додатку «пРРОсто». Додаток працює тільки в режимі «онлайн». Запис на тестування відбувається на сайті https://prrosto.kmu.gov.ua/.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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