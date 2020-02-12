Федоров розповів, на що витратять 25 млн євро від ЄС Суспільство | 12-02-2020, 06:48 0 86 Міжнародну технічну допомогу на підтримку проєктів цифрової трансформації витратять, зокрема, на мобільний застосунок "Дія".



Джерело: Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram



Пряма мова: "Мінцифри отримує 25 мільйонів євро міжнародної технічної допомоги на підтримку проєктів цифрової трансформації... Ми робимо проєкти світового рівня і міжнародна співпраця дозволить нам не збавляти темпів і не знижувати рівень".



Деталі: Федоров розповів, що ці кошти витратять на:



додаток "Дія" і реалізацію порталу "Дія";

оптимізацію адміністративних послуг та їх цифровізацію;

покращення реєстрів та забезпечення якісного та захищеного обміну даними між ними;

розвиток широкосмугового та мобільного інтернету, щоб якісний зв'язок був у кожному українському селі, незалежно від його розміру та віддаленості;

впровадження прогресивних технологій електронної ідентифікації.

Пряма мова: "Нагадаю, що на реалізацію додатку Дія, користувачами якого за 5 днів стали понад 1,3 млн українців ми не витратили жодної копійки з державного бюджету. Я цим не пишаюсь, і сподіваюсь, що невдовзі ми зможемо самостійно, як держава, інвестувати в напрямок майбутнього".



Що передувало: Україна підписала угоду про виділення Євросоюзом 25 мільйонів євро на впровадження електронного урядування та цифрової економіки в Україні.



Застосунок "Дія": захист персональних даних і безпека



Нагадуємо:



6-го лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток,.