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Федоров розповів, на що витратять 25 млн євро від ЄС

Суспільство | 12-02-2020, 06:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    
Міжнародну технічну допомогу на підтримку проєктів цифрової трансформації витратять, зокрема, на мобільний застосунок "Дія".

Джерело: Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Мінцифри отримує 25 мільйонів євро міжнародної технічної допомоги на підтримку проєктів цифрової трансформації... Ми робимо проєкти світового рівня і міжнародна співпраця дозволить нам не збавляти темпів і не знижувати рівень".

Деталі: Федоров розповів, що ці кошти витратять на:

додаток "Дія" і реалізацію порталу "Дія";
оптимізацію адміністративних послуг та їх цифровізацію;
покращення реєстрів та забезпечення якісного та захищеного обміну даними між ними;
розвиток широкосмугового та мобільного інтернету, щоб якісний зв'язок був у кожному українському селі, незалежно від його розміру та віддаленості;
впровадження прогресивних технологій електронної ідентифікації.
Пряма мова: "Нагадаю, що на реалізацію додатку Дія, користувачами якого за 5 днів стали понад 1,3 млн українців ми не витратили жодної копійки з державного бюджету. Я цим не пишаюсь, і сподіваюсь, що невдовзі ми зможемо самостійно, як держава, інвестувати в напрямок майбутнього".

Що передувало: Україна підписала угоду про виділення Євросоюзом 25 мільйонів євро на впровадження електронного урядування та цифрової економіки в Україні.

Застосунок "Дія": захист персональних даних і безпека

Нагадуємо:

6-го лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток,.
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