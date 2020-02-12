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Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил

Суспільство | 12-02-2020, 09:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 196 196    


Усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

Минулої доби пасажиро-транспортний потік був динамічним та мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 34,6 тисячі осіб та 3,7 тисячі транспортних засобів:

«Майорське» – 8605 осіб та 975 транспортних засобів;

«Мар’їнка» – 7595 осіб та 1235 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» - 4740 осіб та 940 транспортних засобів;

«Гнутове» – 3300 осіб та 630 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» – 10425 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

«Майорське» – 15/40; «Мар’їнка» – 0/60; «Новотроїцьке» – 25/40; «Гнутове» – 20/15.

Учора військовослужбовці Краматорського прикордонного загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ «Мар’їнка» припинили дві спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Так, через лінію розмежування намагались провезти кондитерське обладнання та тютюнові вироби, на загальну суму майже 35 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.

Крім того, в КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке» троє громадян України пропонували прикордонникам за гроші вирішити питання про безперешкодний перетин лінії розмежування. На таку пропозицію особи отримали категоричні відмови. Громадян та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано працівникам Нацполіції для проведення подальших слідчих дій.
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