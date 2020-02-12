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Доба в ООС: п'ять обстрілів, у ЗСУ без втрат
|Суспільство | 12-02-2020, 09:03
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|Особливу активність сепаратисти проявили в районі Оріхового, а також біля Кримського і Пісків, обстрілюючи позиції ЗСУ із забороненої Мінськом зброї.
За добу 11 лютого сепаратисти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС в середу, 12 лютого.
Сепаратисти обстрілювали позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів був зафіксований поруч з Пісками, які в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ обстріли велися в районі Оріхового і Кримського.
"Учора, 11 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було. З початком цієї епохи російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше у Зеленського обговорили паспортизацію "ЛДНР" і Криму. Необхідно розробити програму щодо забезпечення молоді з "ЛДНР" і Криму документами, які підтверджують громадянство України, вважає Володимир Зеленський.
Також повідомлялося, що телеканал для Донбасу запускає режисер серіалу Слуга народу. Режисер Олексій Кірющенко бере участь у формуванні концепції каналу, запуск якого запланований на 1 березня 2020 року.
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