В Україні залишаються знеструмленими 47 населених пунктів Суспільство | 12-02-2020, 09:04 0 61 Перебої в електропостачанні обумовлені погодними умовами - поривчастим вітром і налипанням мокрого снігу.

Станом на ранок 12 лютого в Україні через негоду без світла залишаються 47 населених пунктів у трьох областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в середу, 12 лютого.



"Протягом 10-11 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (шквальний вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено понад 380 населених пунктів в 11 областях", - сказано в повідомленні.



Тепер же залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у трьох областях, а саме: Івано-Франківська - 41, Київська - 3 і Чернівецька - 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.



Зазначається, що рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 2 тис. 229 працівників і 1 тис. 585 одиниць техніки.



"За добу підрозділами ДСНС надано допомогу в буксируванні 223 транспортних засобів, в яких перебували 470 осіб і прибрано 72 повалених дерев", - додали в ДСНС.



Нагадаємо, що раніше в Києві впала частина фасаду ТРЦ. У момент сильного пориву нібито величезне скло зірвало з другого поверху, і воно впало на тротуар.