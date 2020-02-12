|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В Україні залишаються знеструмленими 47 населених пунктів
|Суспільство | 12-02-2020, 09:04
| 0 61
|
|Перебої в електропостачанні обумовлені погодними умовами - поривчастим вітром і налипанням мокрого снігу.
Станом на ранок 12 лютого в Україні через негоду без світла залишаються 47 населених пунктів у трьох областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в середу, 12 лютого.
"Протягом 10-11 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (шквальний вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено понад 380 населених пунктів в 11 областях", - сказано в повідомленні.
Тепер же залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у трьох областях, а саме: Івано-Франківська - 41, Київська - 3 і Чернівецька - 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Зазначається, що рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 2 тис. 229 працівників і 1 тис. 585 одиниць техніки.
"За добу підрозділами ДСНС надано допомогу в буксируванні 223 транспортних засобів, в яких перебували 470 осіб і прибрано 72 повалених дерев", - додали в ДСНС.
Нагадаємо, що раніше в Києві впала частина фасаду ТРЦ. У момент сильного пориву нібито величезне скло зірвало з другого поверху, і воно впало на тротуар.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|В Україні залишаються знеструмленими 47 населених пунктів...
|12-02-2020, 09:04
| >>>
|Доба в ООС: п'ять обстрілів, у ЗСУ без втрат...
|12-02-2020, 09:03
| >>>
|Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
|12-02-2020, 09:00
| >>>
|Федоров розповів, на що витратять 25 млн євро від ЄС...
|12-02-2020, 06:48
| >>>
|Понад 100 суб’єктів господарювання, бухгалтерів та підприємців відвідали податковий семінар в Ужгороді...
|11-02-2020, 20:18
| >>>
|Розпочалася деклараційна кампанія – 2020...
|11-02-2020, 20:12
| >>>
|Декларування – 2020: основні випадки обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан і доходи....
|11-02-2020, 20:11
| >>>
|